Zájem překvapivě neprojevila ani společnost Arriva Východní Čechy, která je dlouhodobým provozovatelem chrudimské MHD.

„Nastavené podmínky výběrového řízení na zajištění chrudimské MHD jsme nebyli schopni splnit,“ odpověděl na dotaz Deníku mluvčí společnosti Arriva Transport Česká republika Jan Holub. Co bylo na zadávacím řízení nesplnitelné, nespecifikoval.

Místostarosta Pavel Štěpánek zodpovědný za dopravu je z přístupu současného provozovatele MHD zklamaný. „My jsme se zástupci Arrivy neustále komunikovali. Protože naší podmínkou bylo postupné nasazení elektrobusů, jednali jsme i o tom, kde bude stát dobíjecí stanice a kdo ji zafinancuje. Měli jsme v plánu zavést dvouleté překlenovací období, ve kterém bychom postupně řešili případné problémy. To, že se nakonec Arriva nepřihlásí, je pro mne velkým zklamáním. Mám za to, že si je jistá svým monopolem a volí cestu obstrukcí. Domnívám se, že je to záměr s cílem donutit nás k prodloužení stávající smlouvy, která je pro ně výhodná. To není dobře,“ řekl místostarosta Štěpánek.

Odradila je cena?

To, že dopravce ze zadávacího řízení couvl, může být zapříčiněno městem zadanou maximální cenou za provoz MHD, do které se Arriva nevešla, jiný důvod místostarosta nevidí. „Výběr nového dopravce probíhal formou jednacího řízení s uveřejněním, která má dvě části. Kvalifikaci a jednání o nabídce. Nyní šlo o to se kvalifikovat, v čemž Arrivě nic nebránilo, a následně jsme mohli jednat o konkrétních podmínkách spolupráce, včetně ceny za výkon,“ zdůraznil Štěpánek.

Co bude dál, je nasnadě - městu s největší pravděpodobností nezbyde nic jiného než současnou smlouvu, která platí do konce letošního roku, prodloužit, a to zřejmě o dva roky. Tento krok se stihne udělat do komunálních voleb, dál už se bude hledáním provozovatele MHD do roku 2023 zabývat nové vedení města.

Elektrobusy firmy Arriva jezdí ve východních Čechách pouze v Trutnově, a to na linkách MHD. Cestující vozí také v Kutné Hoře. „Napříč republikou provozujeme 33 elektrobusů, poslední v našich barvách jsme rozjeli v květnu v přerovské MHD a třeba pro městskou dopravu Kladno připravujeme velký projekt zařazení dalších šestnácti elektrobusů do provozu,“ zmínil mluvčí Arrivy Jan Holub.

V Chrudimi nyní v rámci MHD jezdí šest autobusů, dva jsou náhradní. V případě elektrifikace by zůstal počet stejný s tím, že dva záložní vozy by zůstaly s naftovým pohonem. Vedení města má v plánu rozšířit trasu, po které by elektrobusy jezdily, takže by se jimi mohli svézt i lidé z okolních vesnic.

Zájem lidí o dopravu MHD je už delší dobu ustálený. Cestující neubyli ani po loňském zdražení jízdenky o dvě koruny. „Kdopak by šlapal z nádraží do nemocničního kopce? Já jezdím na kontroly k doktorovi vždycky dopravou a dvě koruny navíc mě nezabijí,“ usmála se žena na autobusové zastávce, která se představila jako Věra.