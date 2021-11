Strážníci ve středu dopoledne dostali zprávu o volně pobíhajícím buldočkovi v Rubešově ulici, údajně mířil k nedaleké hasičské stanici. Hlídka prověřila celé okolí, ale pejska nenašla.

V podvečer kontaktoval městskou policii občan s tím, že u restaurace v obci Topol volně pobíhá německý ovčák bez evidenční známky na obojku. Ani tento tulák nebyl nalezen, i když místní lidé strážníkům radili, že pes utíkal ke hřbitovu. Ale tam ho ale hlídka nezastihla.

Do třetice všeho dobrého. Po 21. hodině dostala tísňová linka oznámení, že v ulici V Průhonech u krytého bazénu volně pobíhá pes. Strážníci po příjezdu křížence labradora bez evidenční známky odchytli a dopravili do útulku v Sečské ulici, kde jej umístili do připraveného kotce.

Nutno dodat, že v ten den strážníci řešili i parkování, údajné napadení ženy mužem, krádež v obchodě nebo oznámení o uvolnění krytu u lampy veřejného osvětlení.