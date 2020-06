Z té zbyl pouze syn. Otec je dlouhodobě hospitalizován, matka zemřela před dvěma týdny. Tato skutečnost zkomplikovala odebrání zbídačených tvorů, protože jejich opatrovníkem se stalo město Chrast a musely se řešit patřičné úřední dokumenty.

Jedenáct psů v temné kobce

Muž obývající dům se nechtěl zvířat vzdát, situace byla velmi napjatá. Protože křičel a oháněl se berlí, nakonec ho napadli sami psi, kterých žilo v temné kobce jedenáct. Rozčílení a zranění způsobilo, že musel být muž odvezen záchrankou do nemocnice. Potom konečně došlo k samotnému odebrání psů, ale i drůbeže.

"Psi jsou umístěni v královéhradeckém útulku. Po patřičném ošetření, čipování nebo kastraci bych rád napomohl při hledání nových majitelů, kteří by jim poskytli lepší domov, než doposud," řekl starosta Chrasti Vojtěch Krňanský, který odebrání psů a drůbeže osobně inicioval. Jak zdůraznil, už nikdy nesmí být v objektu hrůzy umístěno žádné zvíře, na což osobně dohlédne.

"Jsem šťastný, že se nám to povedlo dotáhnout do konce, protože to byl letitý problém, který se zdál býti neřešitelným. Ale opět se ukázalo, že vůle a odhodlání je to hlavní. Děkuji za součinnost Státni veterinární správě, ORP Chrudim, Policii ČR a lidem z MěÚ Chrast," řekl starosta. Ulevilo se jistě i sousedům, kteří trpěli agresivitou problémové rodiny ke zvířatům, ale i lidem. Nadávky, plivance, házení cihel přes plot a fyzické útoky byly v jejich ulici na denním pořádku. Ostatně, nevyhnul se jim ani starosta města.