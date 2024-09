Dokonce i na člunech jsou spěšně evakuováni lidé v Čankovicích na Chrudimsku, poblíž kterých se slévá extrémně rozvodněná Novohradka a stejně tak rozlitý potok Žejbro. Podle nepotvrzených informací se protrhly protipovodňové zábrany před vesnicí. Už před hodinou byla vedle obce zavřena zatopená státovka I/17 z Hrochova Týnce do Vysokého Mýta.

Protrhl se betonový val u vesnice, který byl protipovodňovou zábranou. Žejbro se vlévá do Novohradky přímo naproti obci, k nejbližším domům je to asi 500 metrů. Vesnice leží v údolní nivě rozvodněné řeky, která nyní připomíná spíše veletok.

Prvotní výzva obce k evakuaci přitom mohla znít spíše jako vtip: "Protrhla se hráz!!!! Okamžitá evakuace do hospody!!!" napsala obec na svém oficiálním facebooku.

"V Čankovicích se protrhla hráz chránící obec. Všichni z Čankovic, kteří jsou za hrází se evakuujte do hospody. Zní to vtipně, ale vtip to není," potvrdil František Pilný, starosta Chrudimi, pod jejíž okres Čankovice spadají.

Tak vysoký stav neměla Novohradka ani při povodních v letech 1997 a 2002. Dnes odpoledne zpustošila Luži a Lozice výše proti proudu:

Evakuovat se museli i obyvatelé některých částí sousedního Hrochova Týnce a dalších osad v okolí. V okolních obcích Rosice, Synčany a Brčekoly byla navíc vypnuta elektřina; záměrně, aby nedošlo k úrazu.

Chrudim poskytla nouzové ubytování rovněž 180 evakuovaným z Chroustovic, které leží poblíž Čankovic a jsou taktéž v cestě rozlité Novohradce. Jako nouzové přístřeší zaplněné skládacími postelemi poslouží tento týden otevřená rekonstruovaná sportovní hala v Chrudimi.

Povodňová vlna na Novohradce se v těchto chvílích začíná valit rovněž do Chrudimky v nedalekých Úhřeticích, kde se do ní vlévá. Stav vody tu už vystoupil na rekordní úroveň 334 centimetrů, čímž řeka překonala povodně z let 1997 a 2002. Víc měla na soutoku s Chrudimkou pouze při povodních v letech 1980, 1962 a vůbec nejvíc v roce 1958 (360 cm). Na těžké chvíle se připravují Pardubice, jež leží 10 kilometrů dále po proudu. Tam jsou při mnohem nižším stavu, než který je čeká, vyplavené některé okrajové čtvrti.

