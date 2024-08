Do volné přírody bylo vypuštěno sedm vyléčených čápů bílých. | Video: Michal Žampach

Sedm čápů bílých po úspěšné léčbě Záchranné stanice Pasíčka na Chrudimsku získalo svobodu, když byli vypuštěni zpět do volné přírody. Letošní rok je provázela velká smůla.

„Ne každým rokem se podaří dát dohromady takovouto skupinu čápů, která dnes šla ven. Většinou je to po dvou nebo po třech. Ale aby jich bylo tolik, to je ojedinělé,“ sdělil Josef Cach, vedoucí Záchranné stanice a Ekocentra Pasíčka.

Bez lidské pomoci by nepřežila tři malá čápata v prachovém peří ze Sezemic na Pardubicku, které jejich rodič nezvládl sám krmit. Jeho partner živořil u silničního příkopu a nebyl schopen se dostat na komín za svými mláďaty. „Byl vysílený, měl poranění na hrudníku od elektrického proudu, ale přesto se jen tak odchytit nedal. Naštěstí nám pomohli dobrovolníci," vzpomněl Milan Oppa, pracovník záchranné stanice.

Rodinka se tak ocitla v hospitalizaci společně a stejně tak společně dostala svobodu. Samotný vzlet čápům chvíli trval. Museli se pořádně rozkoukat a bylo potřeba jim nasadit kroužek, který má sloužit k získávání informací o daném jedinci.

„Ornitologický výzkum se u nás pořádá skoro sto let. Díky tomu máme informace o tom, kam ti ptáci létají, jestli zůstávají u nás nebo létají do zahraničí, zda tu zimují a drží páry,“ vysvětlil ornitolog Jiří Česák.

Letošní rok byl pro mláďata čápů prokletý. V červenci, kdy se učila létat, nebyl každý jejich pokus úspěšný. V péči Záchranné stanice Pasíčka tak skončil mladý čáp z Ústí nad Orlicí, který narazil do drátů elektrického proudu. Další mládě v Zámrsku za záhadných okolností nabouralo do domu a zůstalo omráčené ležet na chodníku.

Naštěstí mají čápi bílí po celé republice spoustu fanoušků. Lidé sledují jejich život na webkamerách a díky tomu mohou záchranářům hlásit případné problémy. Mezi ně patří i přinesené různé věci do hnízda.

Letos záchranáři ze stanice Pasíčka vysvobodili čápě zamotané do plastové sítě z balíku sena a z jiného hnízda museli snést dolů igelit a části textilie. Při větších dešťových srážkách by totiž podklad z igelitu bez možnosti odtoku vody vytvořil jezírko, ve kterém by se čápata podchladila a uhynula.