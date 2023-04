Čáp se vrátil do Ronova a čeká na družku. Opravené hnízdo nově sledují webkamery

Čáp bílý tento týden přiletěl do Ronova nad Doubravou na Chrudimsku. Je to stejný jedinec, který se každoročně do městečka vrací. Jeho přílet zaznamenaly dvě webkamery, jejichž prostřednictvím mohou lidé sledovat vše, co se na hnízdě děje.

Samec se ukázal poprvé v pondělí večer, podle kamer je ale hnízdo prázdné. Možná shání v okolí potravu. | Foto: FB Čapí hnízdo v Ronově se souhlasem správce