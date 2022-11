Žebříček největších znečišťovatelů sestavuje spolek na ochranu životního prostředí Arnika z veřejně dostupných dat, které hlásí samy podniky ministerstvu životního prostředí. Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) zveřejnil zprávu o stavu za rok 2021, na jehož základě byl Cemex označen za “skokana roku”. Podle Jindřicha Petrlíka z Arniky společnost Cemex do registru poprvé ohlásila přes 7,7 tuny benzenu vypuštěného do ovzduší. "Jde o látku rakovinotvornou a zároveň škodlivou pro reprodukční systém," upozornil Petrlík.

Cementárna se výrokům brání, prý si všechny limity hlídá a studie je kvůli nedostatečným číslům zkreslená. "Nejde o nárůst. Dříve jsme do IRZ údaje nepodávali, nyní ano. Logicky tedy systém vyhodnotil skok z 0 na 7 jako velký skok," řekla pro Deník mluvčí společnosti Cemex Tereza Kejla. Cemex prý dříve údaje nepodával kvůli administrativní chybě, vysvětlil manažer pro komunikaci společnosti Vesselin Barliev. "V minulosti se hodnoty benzenu odvíjely od výroby, ale většinou byly shodné s měřeným rokem 2021," doplnil.

Malé riziko

Krajská hygienická stanice v Chrudimi na základě šetření, které provedl Bohumil Havel, dospěla k závěru, že dle výsledků je vypočtená míra rizika karcinogenních účinků benzenu o dva řády nižší než úroveň rizika, která je všeobecně považována za nevýznamnou a akceptovatelnou. Zprávu potvrdil ředitel odboru hygieny obecné a komunální Jaroslav Říha a dodal, že množství benzenu v minulosti jistě nebylo na nule, jak by se dle zprávy IRZ mohlo zdát. IRZ také uvádí, že hlavním zdrojem emisí benzenu do atmosféry jsou výfukové plyny automobilů a další významné úniky pocházejí z chemického průmyslu, rafinerií ropy a plynu a ze spalování paliv.

V tomto ohledu je podle mluvčí cementárny nepravděpodobné, že by výrobce stavebních hmot Cemex mohl být reálně na vrchních pozicích uvedeného žebříčku znečišťovatelů. Registr nenabízí porovnání s jinými producenty cementu a postrádá také údaje o dalších průmyslových odvětvích.

Podle starostky Prachovic Bohuslavy Čepové na úřad žádné stížnosti na společnost od místních obyvatel nedorazily. "Posuzování a vyhodnocování vlivu emisí je v kompetenci krajských hygienických stanic. Máme se společností Cemex každý měsíc schůzky, kde si všechny nové zprávy říkáme," doplnila Čepová.

Zlepšilo se to, tvrdí místní

Pavel Málek z Prachovic tvrdí, že v cementárně pracují jeho známí a firma se snaží o ekologický provoz. "Teď je to mnohem lepší než třeba před deseti lety. Nic tu necítíme, nic nám na hlavu nepadá. Navíc se cementárna stará i o obec jako takovou," potvrdila jeho slova další obyvatelka obce Iva Fišerová, která zde bydlí celý život.

"Já jsem tam dřív pracovala a to byla hrůza. Teď je to mnohem lepší, co to má ta nová společnost. Je tu klid, žádný smrad," komentovala bývalá zaměstnankyně v důchodu Jarmila Haloušová.

Cemex převzal cementárnu v Prachovicích v roce 2015. Další místní obyvatelka Jana Kalochová poukázala zase na angažovanost společnosti ohledně vylepšování Prachovic. "Udělali pěknou stezku, super místo na procházku. Pomáhají i různými akcemi. Nám cementárna nevadí," vysvětlila Kalochová.

Její slova doplnila mluvčí Tereza Kejla: "V rámci komunity v okolí cementárny jsme aktivní. Okolo lomu jsme instalovali ptačí budky, které se těší opravdu velkému zájmu zvířecích obyvatel. Dále chováme včely přímo v lomu. Včelám se tam daří.”

Podle mluvčí společnosti se do roku 2022 podařilo snížit vypuštěné emise oxidu uhličitého o více než 40 % oproti roku 1990. Zavázala se snížit jeho emise o více než 55 % do roku 2030 a stát se uhlíkově neutrální společností do roku 2050. Cemex spolupracuje s technickými experty a výzkumníky a hledá nová, dostupná technická řešení. Mění složení cementu a přechází na cementy s nižším slínkovým faktorem. Výsledkem jsou nižší emise škodlivých látek.