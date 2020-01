Stěžovatelů je málo a paradoxně mezi ně nepatří nejbližší dvě velké vesnice – Prachovice ani z druhé strany kopce ležící Vápenný Podol. Stížnosti míří na údajný zápach připomínající pálení pneumatik nebo plastu a je cítit jen v některých, hlavně podvečerních hodinách a o víkendech.

„Naše kontroly žádné pochybení cementárny neprokázaly, vše je v limitech. Co se týče zápachu, to je zcela subjektivní veličina, kterou nelze objektivně posoudit. Snažíme se ale nadále hledat zdroj údajného zápachu, a to i v širším okolí cementárny,“ uvedl šéf hradecké pobočky České inspekce životního prostředí Lukáš Trávníček.

Hledají zdroj zápachu

Dodal, že kontroly probíhaly ve všední dny od ranních do podvečerních hodin. Pochybení cementárny odmítl i Pardubický kraj.

Není skutečně vyloučeno, že zdroj údajného zápachu vůbec nesouvisí s cementárnou. Při příhodných inverzních podmínkách stačí, aby si někdo doma zatopil v kamnech dřevotřískou a nepříjemný zápach je pak cítit na kilometry daleko.

Stížnosti navíc často poukazují na to, že cementárna ve svých pecích pálí plastový odpad. Ta ho používá jako alternativní palivo pro cementárenskou pec. Dceřinná firma Cemexu EcoWasteEnergy v přilehlé lince odpad nejprve třídí a drtí.

„Veškeré stížnosti se týkají posledního roku a půl, přitom tuto technologii na výrobu alternativního paliva využíváme od roku 1998 a je zcela bezodpadová. Nejsme spalovna, v běžné spalovně se odpad pálí při mnohem nižších teplotách a vzniká další odpad. Naše technologie je zcela jiná,“ uvedl mluvčí Cemexu Vesselin Barliev. Podotkl, že plasty jako alternativním palivem cementárna téměř nahradila fosilní paliva.

Jen pár křiklounů?

Zvláštní je, že na zápach si stěžuje v součtu skutečně jen pár lidí, navíc často z velmi vzdálených lokalit. „My s provozem žádné problémy nemáme, nestěžovali jsme si,“ shodli se starostka Prachovic Bohuslava Čepová a místostarosta Vápenného Podolu Jiří Doležal.

To, že by si úřady stížnostmi zatěžovalo jen pár křiklounů, však odmítla pardubická senátorka Miluše Horská, jež se v záležitosti angažovala. „V žádném případě. Myslím si, že je tam problém skrytý veřejnosti. Sebrala jsem dostupné informace a vypracovala podklady pro ministra Richarda Brabce,“ uvedla Horská.