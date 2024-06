Ceny za svoz komunálního odpadu drasticky stoupají a bude ještě hůř. Třídění je nutné, jinak města a obce budou ze svých rozpočtů hodně krvácet. Chrudim nově získala dotaci na popelnice na plast a papír, které na podzim zdarma rozdá majitelům rodinných domů. Systém svozu má platit od prvního ledna.

Popelnice na tříděný odpad. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Adéla Beranová

"Vím, že pro někoho bude náročné umístit čtyři popelnice na svůj pozemek, ale nelze jinak, protože by musela stále stoupat cena za komunální odpad. Toto je možnost, jak dále snižovat množství komunálního odpadu. Možnost odevzdat papír a plast ve sběrném dvoře a jednotlivých místech zůstane zachována," ujišťuje starosta města František Pilný.

Není to dlouho, co Chrudim rozdávala lidem hnědé popelnice na bioodpad. Teď by k nim měly přibýt žluté na plast a modré na papír. "Plast a papír by se měl vyvážet cca 1x za měsíc. Je na zvážení, zda pak nezměnit i svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní," dodává.

Obyvatelé města se stejně jako jinde dělí na dvě skupiny - někteří přepečlivě třídí, jiní se nezdráhají zahlcovat směsný odpad a bez rozmyslu házejí do černých popelnic vše, co jim přijde pod ruku. "Nám zbyde v černé nádobě jen minimum, opravdu svědomitě třídí celá moje rodina. Ale uvítala bych nějakou finanční motivaci pro lidi, kteří se chovají jako my. Myslím, že by inspirovala i ostatní," myslí si Chrudimačka Renata.

Obyvatelka vícegeneračního domu Irena se obává toho, že by se komunální odpad vyvážel jednou za dva týdny. "Vůbec si to nedovedu představit, my máme popelnici plnou za týden. A co teprve zápach," přemítá Irena.

Starosta Pilný uvádí, že o svozu komunálního odpadu jednou za dva týdny není definitivně rozhodnuto. "Ani já nejsem příznivcem toho vyvážet popelnice na směsný komunální odpad jednou za čtrnáct dní, zejména kvůli zápachu," říká. Ani finanční motivace není podle jeho slov do budoucna vyloučena.

"Nádoby budeme přidělovat zdarma tak, jako u BIO. Pozor, týká se to jen rodinných domů, režim v sídlištích zůstane stejný," upozorňuje radní Aleš Nunvář. Svoz papíru a plastů by podle jeho slov měl být jednou měsíčně.

Dotace z operačního programu Životní prostředí kryje až 85 procent nákladů. Díky ní město pořídí po třech tisících žlutých a modrých popelnic. Peníze investuje i na svozové auto pro Technické služby a šest velkoobjemových kontejnerů.