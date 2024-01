Pediatr, ke kterému s dítětem dochází, podle Petry s černým kašlem u tak malých pacientů dosud nepřišel do styku. S údivem se u praktického lékaře setkal i její manžel, který požadoval testy na černý kašel a lékař ani nevěděl, kde se provádějí a kam má napsat žádanku. „Nebýt rychlého převozu záchrankou do nemocnice, kdo ví, jak dlouho bychom byli léčeni na obyčejný kašel a nemoc šířili kolem sebe,“ zmínila Petra.

Ona a její manžel jsou narození v letech 1990 a 1992. V těle už nemají protilátky, což potvrdilo vyšetření krve. Pokud by to věděli dřív, dali by se sami s ohledem na miminko přeočkovat. To se ostatně doporučuje před těhotenstvím nebo i v jeho průběhu . „To jsem se ale nedozvěděla ani od gynekologa, ani od praktického lékaře,“ doplnila.

Černý kašel Týnku dostihl dřív, než se ji rodičům podařilo naočkovat. „Dcera očkovaná nebyla. V termínu, kdy to bylo naplánované, už totiž onemocněla,“ svěřila se Týnina maminka Petra.

Malá Týna trpěla opravdu silnými záchvaty dusivého kašle. Novorozenci totiž nemají dosud plně vyvinutý kašlací reflex a nemoc může mít vážné důsledky. Dostala antibiotika a její zdravotní stav se zlepšil. „Stále se uzdravuje, potrvá to déle,“ dodala Týnčina maminka.

Jak na očkování těhotných proti černému kašli - ZDE

Češi nejsou o černém kašli dostatečně informováni. Vážnému bakteriálnímu onemocnění se přitom lze od raného až do dospělého věku účinně bránit očkováním. Jenže to někteří rodiče pro své děti nechtějí. Věří, že odsouvat očkování na pozdější věk je správné. Vystavují tak ale dítě hrozbě, protože bakterie způsobující černý kašel se v populaci běžně vyskytuje a v poslední době se šíří po celé republice.

Českem se šíří vysoce nakažlivý černý kašel. Ohniska jsou mezi dětmi

V Pardubickém kraji se onemocnění černým kašlem projevilo v loňském roce nejvíc na Svitavsku, kde bylo zjištěno u 27 lidí. Na Pardubicku hygienici evidují deset případů, okresy Chrudim a Ústí nad Orlicí mají shodně šest výskytů.

Jde však o pacienty, kteří byli testováni, ve skutečnosti může být statistika mnohem více alarmující. „Kdo trpí vskutku obtěžujícím kašlem, štěkavým a dávivým s pocitem na zvracení, neměl by to přehlížet,“ sdělila ředitelka krajské hygienické stanice Olga Hégrová.

Vše o černém kašli najdete ZDE

Výskyt černého kašle hygienici sledují dlouhodobě, s důrazem na testování dětí do jednoho roku věku. Do jejich statistiky se tak zařadila dvouměsíční Týna z Chrudimska a v posledních dnech i batole z okresu Ústí nad Orlicí.

Některé laboratoře černý kašel nevyšetřují vůbec, protože má toto onemocnění stejné příznaky jako chlamydie nebo mykoplazmata, která jsou u dětí a mladých lidí nejčastější příčinou zápalů plic. Jde o atypická onemocnění, na které lékař předepíše léky působící i na černý kašel. Diagnóza se tak nedostane do statistiky, a proto nemusí výsledná čísla odpovídat skutečnosti.

Počet případů v okresech Pardubického kraje: Svitavy: 27

Pardubice: 10

Chrudim: 6

Ústí nad Orlicí: 6

Černý kašel je vysoce nakažlivé onemocnění, které se přenáší vzdušnou cestou prostřednictvím kapének. Ty vznikají při mluvení, kašlání a smrkání. Onemocnění se šíří především v rodinách a může být rizikové zejména pro novorozence a kojence, kteří ještě nejsou očkováni nebo ho nemají dokončeno. Původcem černého kašle je bakterie Bordetella pertusis. Přenašečem může být i člověk, který je nakažený, ale nemá žádné příznaky.

Už asi pět let mohou očkování využít i ženy, které už jsou těhotné. „Je to proto, aby měly v těle protilátky pro své miminko. Národní referenční laboratoř vydává doporučení, má vytisknuté letáky, které se distribuují do ordinací praktických lékařů a gynekologů,“ upřesnila ředitelka krajské hygienické stanice.

Pokud je miminko na cestě, očkování by se měli podrobit nejen rodiče, ale i blízcí příbuzní, zejména prarodiče. Jen tak budou mít záruku, že svého vnoučka nebo vnučku nevědomky nenakazí. Zde se přímo nabízí kombinace vakcíny tetanus-černý kašel.