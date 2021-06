Přípravy na reprezentativní expozici s podtitulem České marionety trvaly více než dva roky a ve čtvrtek mohla být konečně v Historickém muzeu města Soulu otevřena. "Představuje fenomén českého loutkářství, který je od roku 2016 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Na ploše cca 330 metrů čtverečních mapuje jeho vývoj od kočovných loutkářských rodů 19. století, přes vznik moderního loutkového divadla na začátku 20. století, až po současnost," uvádí Břetislav Oliva z Muzea loutkářských kultur. Do vzdálené země se dostaly skutečné unikáty, nechybí mezi nimi jedny z nejstarších exemplářů Spejbla a Hurvínka, Trnkův Pianista, marionety z proslulé suchardovské dílny nebo nádherné loutky Pavla Kalfuse z inscenace Mauglí Východočeského loutkového divadla DRAK.

Vernisáž on-line byla velmi slavnostní. K pracovníkům soulského muzea a velvyslanci v Korejské republice Gustavu Slamečkovi se pomocí speciálního telekomunikačního robota připojila i ředitelka Muzea loutkářských kultur Simona Chalupová. „České loutkářství je kulturním fenoménem výrazně překračujícím hranice České republiky. Je stále živým dědictvím, které je třeba chránit, podporovat a kultivovat, aby se neztratilo v džungli moderních technologií a krátkodobých trendů. A to nejen proto, že je součástí světového kulturního dědictví, ale především kvůli jeho výjimečné schopnosti probouzet v člověku fantazii a kreativitu. Budeme velice rádi, pokud výstava v Historickém muzeu města Soulu, vedle propagace české kultury v Jižní Koreji a budování vztahů s touto krásnou zemí, přispěje i k pochopení křehkého kouzla loutek a loutkového divadla," řekla ředitelka.

Výstava doplněná o bohatý doprovodný program (filmové projekce, soutěž pro děti, workshopy, přednášky) bude pro veřejnost otevřena do konce srpna. Výstavu pořádá Historické muzeum města Soulu ve spolupráci s Českými centry a Velvyslanectvím ČR v Soulu za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Kvůli koronavirové epidemii nemohli zástupci chrudimského loutkářského muzea do Soulu odletět a tudíž se samotná instalace exponátů odehrála na dálku prostřednictvím online pracovních jednání. Korejci nemají obecně zkušenosti s loutkami, tak potřebovali rady zkušených. Chrudimští vše zvládli na výbornou, a to včetně časného ranního vstávání. Zatímco Korejci byli čerstvě po obědě, v Chrudimi byla okna muzea rozsvícena už ráno o šesté. Časový rozdíl mezi oběma městy je sedm hodin.