Česko zpívá koledy: V Licibořicích mají akci rádi, nezastavil ji ani koronavirus

Už počtvrté se zapojí lidé z Licibořic na Chrudimsku do celostátní akce Česko zpívá koledy, kterou tradičně pořádá Deník. "My jsme žádnou přestávku neměli, covid nás nezastavil. Poprvé jsme se sešli poté, co mi kamarádka pocházející z Orlických hor o zpívání koled řekla. Během týdne jsme roznesly letáky s pozvánkou a přišlo kolem padesáti lidí," řekla organizátorka akce Jana Nesměráková.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek