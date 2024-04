Chrudimskou nemocnici čas od času potřebuje navštívit každý. Lidé z Hrochova Týnce a blízkých vesnic, kteří běžně za lékaři dojíždějí autobusem, mají kvůli opravě mostu u Tesca velký problém. Řidič jim totiž u špitálu nezastaví a jede dál.

Cestující mohou využít městskou dopravu zdarma. | Foto: Ilustrační foto: Deník

Tato situace potrvá až do konce června, kdy rekonstrukce mostní konstrukce skončí."Hned první den jsem si vyzkoušela, jaké to je. Lidé chtěli vystoupit, nebylo nás málo, ale autobus jel dál a my jsme absolvovali vyhlídkovou jízdu kolem řeky a dál úzkými uličkami," řekla seniorka Libuše, která jezdí do nemocnice jednou za týden.

VIDEO: Most u Tesca vydržel do Velikonoc. Už se do něj zakousl bagr

"Na telefonický dotaz, zda by tato linka nemohla obsluhovat i zastávku u nemocnice, bylo pracovníkem Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti Pardubického kraje sděleno, že toto není možné," uvedl starosta Hrochova Týnce Aleš Vašek na webu města a přidal bližší vysvětlení.

To je totožné s vyjádřením tiskového oddělení Krajského úřadu v Pardubicích, které Deník požádal o vyjádření.

"V rámci výlukového jízdního řádu platného v průběhu dubna až června z důvodu rekonstrukce mostu u OC Tesco na silnici I/17, tedy investice ŘSD, nejsme bohužel schopni z hlediska dopravní technologie, oběhů autobusů a nastavených objízdných tras obsluhovat zastávku u nemocnice autobusy z Hrochova Týnce. Výjimkou je ranní spoj s odjezdem z Hrochova Týnce v 7:25," uvedl tiskový mluvčí kraje Dominik Barták. Cestující mohou podle jeho slov po příjezdu do Chrudimi využít městskou hromadnou dopravu, která je z důvodu uzavírek ve městě zdarma do 30.června.