Mezi prvními akcemi, které kraj čekají, je již tradiční majáles v Pardubicích. Koná se 13. a 14. května na Cihelně. Organizátoři si návrat festivalové sezony chválí. „Je to pro nás dobrá zpráva, protože po dvou letech budeme moci dokončit rozpracované projekty,“ uvedl pořadatel majálesu David Audrlický.

Fanoušci často zůstali věrní a vstupenky si přes dva roky nechali. „Ztráta, která vznikla kvůli dvouleté pauze, není malá a není to pouze o marně vynaložených nákladech v předchozích dvou letech. Jde také o pauzu v kontaktu s návštěvníky a o změnu vnímání velkých kulturních akcí ze strany partnerů. V mnohém se vracíme o deset let zpět,“ konstatoval Audrlický.

Na majálesu vystoupí například Ben Cristovao, Divokej Bill, Atmo Music, Kapitán Demo, Dukla Vozovna, Vypsaná Fixa, Michal Hrůza, Ready Kirken, Lenny, Mirai, Mňága a Žďorp, No Name, Mig 21 a další.

V Třemošnici se 23. července bude konat Čvachťák fest. Letos to bude jubilejní desátý ročník. „Hlavním tahounem budou kapely jako Sto zvířat, Fast Food Orchestra, Prago Union, Vojtaano, Zakázaný Ovoce, Dukla Vozovna, Žádnej stres, Mr. Cocoman, Záviš, Houba, Nežfaleš, Dr. Kary a další,“ uvedli pořadatelé.

Poslední dva roky byly podle organizátorů hodně těžké. „Každou chvíli se měnila nařízení vlády a my jsme nevěděli, s čím můžeme a nemůžeme počítat. Takže první covidovou sezonu jsme odpískali zavčas, nebyl spuštěný ani předprodej vstupenek,“ zavzpomínal tým festivalu Čvachťák.

Hudebníci je podpořili. „I když jsme měli kapely nasmlouvané, respektovaly naše rozhodnutí. Věděly, že to není jen tak nějaký výmysl pořadatelů. Žádná skupina po nás nechtěla náhradu škody. Celý line-up jsme prostě přesunuli na další rok bez hlavních kapel,“ popsali organizátoři.

V loňském roce se rozhodli uspořádat festival alespoň v menší podobě pro 500 lidí. Do posledního dne netušili, zda se ještě nezpřísní opatření a festival se bude moci konat. Nakonec vše proběhlo v pořádku a lidé dorazili.

Od 22. do 23. července se bude konat Colour Meeting v Poličce. Tam se však festival uskutečnil i přes covidová opatření oba roky. „Sice jsme, především v roce 2020, do poslední chvíle nevěděli, jestli festival proběhne, ale připravovali jsme se na to celou dobu. Trošku jsme riskovali a risk nám vyšel. V roce 2020 jsme museli zrušit téměř všechny zahraniční kapely, loni už jsme fungovali jako dříve,“ konstatoval pořadatel Dušan Svíba.

Na akci vystoupí například britský bubeník Sarathy Korwar, Alex Henry Foster & The Long Shadows, Aneta Langerová, Ventolin, velký mezinárodní bigband Cotatcha Orchestra, raperka Arleta, Frankie & The Deadbeats a další.

Na Kunětickou horu se vrátí putovní festival Hrady CZ, který se koná stejně jako Colour Meeting 22. a 23. července. Mezi vystupujícími se objeví Chinaski, Rybičky 48, Divokej Bill, Mirai, Tomáš Klus, Anna K., Pokáč a další. „Těšíme se, že festival Hrady CZ konečně proběhne bez omezení. Chybět nebude tradiční páteční hradní karneval. Jsme ideálním cílem na prázdninový výlet, v ceně vstupenky je i vstup na hrad,“ uvedl spoluorganizátor festivalu Michal Šesták.

Lidé se na festivaly těší. „Už se nemůžu dočkat. Mám dva roky koupené lístky na Brutal Assault a letos už konečně bude. Bude to určitě pecka,“ uvedla Karolína Černá z Holic.

Které festivaly se v létě budou konat Pardubickém kraji

13. - 14. 5. Majáles Pardubice

21. 5. Tomáš Klus, Cítím tour - Svojšice

28. 5. Festival Svojšice

4. 6. Rychtář fest - Hlinsko

18. 6. Festival Uvědomění - Svojšice

24. - 25. 6. Festival Rosnička - Svitavy

2. 7. 90 let fotbalu v Luži, open air festival

8. 7. Den fotbalu - Polička

16. 7. Rychtář fest - Hlinsko

22. - 23. 7. Hrady CZ - Kunětická hora

22. - 23. 7. Colour Meeting

23. 7. Čvachťák fest - Třemošnice

28. 7. Rybičky 48 open air - Litomyšl