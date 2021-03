/FOTO/ Profesionální hasiči likvidovali mastnou skvrnu, která se utvořila na náhonu Chrudimky u pečovatelského domu v centru města. Nešlo o pivo, jak by se mohlo zdát z titulku, nešlo ani o naftu. Někdo do náhonu vylil velké množství fritovacího oleje.

Hasiči nasadili norné stěny a pomocí sorpčního materiálu posbírali mastnou skvrnu o velikosti asi 8 x 3 m. | Foto: HZS PK

„'Chlapi, nelijte to pivo z oken!"' Určitě znáte tu hlášku z oblíbeného českého filmu. My bychom teď mohli říci: 'Nelijte ten fritovací olej do odpadu'," žádá mluvčí krajských profesionálních hasičů Vendula Horáková.