Chodník z Chrudimi do Vlčnova se letos stavět nebude, radnice počká na dotaci

Stavba obchvatu Chrudimi běží dle plánu a v prosinci by skutečně mělo být hotovo. Co se ale nepodařilo, je plánovaný chodník mezi Vlčnovem a Chrudimí. Bude muset počkat do jara. Chodník nebyl před lety zanesen v plánu na obchvat, a tak se stavba řešila dodatečně. A cena, kterou si zhotovitel řekl, dosahovala částky 5,5 milionu korun. Mnohem více, než radnice očekávala. Počká proto se stavbou na příští rok a zkusí zažádat o dotaci.

Silnice z Chrudimi do Vlčnova, podél které by měl vést chodník | Foto: Karel Dvořák

„To mě mrzí, těšil jsem se na to, protože mám velkého psa a jít po kraji silnice je dost nebezpečné,“ konstatoval muž v důchodovém věku, který má rodinu v Presích a často ji chodí navštěvovat. Bude si muset počkat do jara. Chodník nebyl před lety zanesen v plánu, a tak se stavba řešila dodatečně. Chodník měl začínat obrubníkem, což by znamenalo na nyní velmi frekventované silnici nařídit snížení rychlosti na 50 nebo 70 kilometrů v hodině. Za ním měl být travnatý dvoumetrový pás a teprve pak samotný chodník. Namísto obrubníku bude příkop s navazujícím travnatým pásem, čímž snížení rychlosti odpadá. Psali jsme již: Díky obchvatu se lidé příští rok dočkají chodníku z Chrudimi do Vlčnova Přečíst článek › Chodník se ale bude stavět až na jaře, protože cena, kterou si zhotovitel řekl, dosahovala částky 5,5 milionu korun. Vedení města mělo představu o dva miliony nižší, a proto k dohodě nedošlo. „Požádali jsme Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci,“ řekl Pilný. Pokud nenastanou vážné komplikace, obchvat Chrudimi by se měl otevřít v prosinci. Zhruba 4,6 kilometru dlouhá část vyjde na 442 milionů korun. „Stavba se neskutečně pohnula dopředu, je to znát každým dnem. Pokud se nic mimořádného nestane, v prosinci budou auta jezdit po nové silnici,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný. Vše o stavbě obchvatu najdete zde: Obchvat Chrudimě měl v plánu už Hitler. Měl vést přes dnešní sídliště Na Šancích Přečíst článek › Přitom vloni touhle dobou se řešil problém, kdy zhotovitel žádal o prodloužení lhůty dodání stavby na leden až březen příštího roku. „S tím jsem nemohl souhlasit, nakonec se to díky jednáním s vedením Ředitelství silnic a dálnic podařilo odvrátit,“ uvedl Pilný. Stavebníci nyní zhotovují asfaltové povrchy, na mostech budují zábradlí, pracují na nájezdech a sjezdech.