Loňským vyklizením obrovského množství chemikálií v sídle firmy KM Plus starosti chrastecké radnice neskončily. Existují totiž obavy, že opuštěný areál koupí spekulant jako skládku nebezpečných odpadů.

Sklad chemikálií v Chrasti před loňským vyklizením. Vedení města nechce situaci opakovat, objekt proto nabízí solidním investorům. | Foto: Město Chrast

Něco se chystá?

Brownfield stojí téměř uprostřed města. Před rokem z něj bylo vyklizeno obrovské množství nebezpečných chemikálií, které v budově skladovala firma KM Plus. Avšak zkrachovala a na místě zůstaly tuny nebezpečných látek. „Vyklízením objektu v loňském roce to neskončilo, právě naopak. Majetek KM Plus s.r.o. je v insolvenci a reálně hrozí, že by si to opět koupil nějaký spekulant jako skládku nebezpečných odpadů nebo k nelegální výrobě čehokoliv. Bohužel k tomu mám jisté signály,“ uvedl chrastecký starosta Vojtěch Krňanský, který je v přímém kontaktu s insolvenčním správcem.