„Chrast je už černým puntíkem na mapě šmejdů. Mnozí už totiž poznali, že od našich lidí žádné provize mít nebudou,“ říká jeden z nejmladších českých starostů, který chce osobně usilovat o změnu zákona a zastavit tak podvody na důvěřivých lidech.

V nedávné době zazvonili u dveří seniora dva muži. Ten, poučen o šmejdech, je odmítl, ale pozor – teď přišla finta. „Oni mu řekli, ať jim pro šéfa podepíše, že tam byli. Netušil ovšem, že mu podstrčí plnou moc ke změně dodavatele energií,“ říká starosta. Když se osobně do problému zapojil, pán už měl zrušenou smlouvu u původního poskytovatele, který mu okamžitě napálil pokutu za předčasné ukončení smlouvy. „Řešíte-li převod auta, musíte mít úředně ověřený podpis na plné moci. U šmejdů stačí klikyhák, a to je špatně. Přitom stačí jednoduché řešení – změna zákona. Budu se snažit to změnit jednáním na vládě, mám už i podporu některých poslanců,“ pokračuje starosta.

Senioři mají zastání

Lidé v Chrasti už díky prevenci vědí, že mají zastání. Kdo zahlédne šmejdy, nahlásí to a prostřednictvím komunikačních sítí, třeba mobilního rozhlasu, se o jejich pohybu ví. Většinou si starosta Krňanský na ně vyšlápne společně s policisty.

„Už jsme vyřešili desítky odvolání. Není ostuda naletět, ale nemluvit o tom,“ dodává Vojtěch Krňanský.

V Chrasti velmi dbají o prevenci v této oblasti, pořádají pravidelně akce pro seniory. Letošní novinkou bude červnový Senior festival, který se z Chrudimě stěhuje do zámeckého parku.