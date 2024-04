Chrčí, piští, budí děti. V Heřmanově Městci lidem vadí městský rozhlas

Budí nám děti, obtěžuje hlukem, v této době už ho nepotřebujeme. Je to jako z filmu Vesničko má středisková. To jsou názory mnohých obyvatel Heřmanova Městce na Chrudimsku, kterým vadí denní hlášení městského rozhlasu. Pokládají ho za přežitek, který by měl být výrazně omezen.

Obyvatelé města si myslí, že v době internetu je městský rozhlas přežitkem z minulosti. | Foto: Ilustrační foto: Deník/archiv