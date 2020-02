Ještě minulý týden si epidemiologové mnul ruce, že se nám chřipková epidemie letos vyhýbá a mohla by být slabší než v minulých letech. Po pár dnech je ale všechno jinak.

Podle hygieniků, kteří ale zaznamenávají jen pacienty, kteří s chřipkou navštívili lékaře, je v Pardubickém kraji v přepočtu na 100 tisíc obyvatel už 1700 nemocných. To je hranice, kterou hygienici už pokládají za epidemii. A podle jejich předpovědí se nemocnost bude v tomto týdnu ještě zvyšovat. Poklesu pomůžou až blížící se jarní prázdniny, které v našem kraji vycházejí na příští týden.

Ve všech krajských nemocnicích už od pátku navíc platí zákaz návštěv.

„Zákaz platí do odvolání na všech pracovištích pěti krajských nemocnic. Povolená je pouze přítomnost otců u porodu, ti ale musí mít potvrzení o bezinfekčnosti. Jejich zdravotní stav posoudí zdravotníci,“ uvedla mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Nejvíce nemocných je mezi malými dětmi do pěti let, virozy ale postihly i mládež do 24 let. V kraji se už objevily i dva závažné průběhy chřipky, oba pacienti ale nejsou ohroženi na životě.

„Jen za poslední týden přibylo nemocných o 44 procent. Přesáhli jsme tím hranici epidemie. Nejvíce jich je na Orlickoústecku, Svitavsku a Chrudimsku, na Pardubicku je zatím nemocnost nižší,“ uvedla epidemioložka Olga Hégrová z pardubické krajské hygienické stanice.

Hégrová rovněž apelovala na veřejnost, aby z preventivních důvodů omezila i návštěvy příbuzných v dalších zdravotních a sociálních zařízeních, například v domovech důchodců. Zvláště pak v případech, že se návštěvy samy nebudou cítit zdravotně v pořádku. Některé sociální ústavy už k tomu vyzvaly.

„Očekáváme, že v tomto týdnu se bude nemocnost dále zvyšovat. Pak ale přijdou jarní prázdniny, kdy děti, což je jedna z nejrizikovějších skupin, opustí na týden školní kolektivy, což by mohlo pomoci snížit nemocnost,“ dodala Olga Hégrová.