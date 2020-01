V Chrudimi se od příštího roku vedle stávajících barevných popelnic na tříděný odpad objeví další speciální: tentokrát hnědá na bioodpad.

Radnice tím chce oddálit markantní zdražené poplatku za popelnice. Pokud by nenašlo další odpad vhodný ke třídění, začalo by během pár let platit skoro čtyřnásobně vyšší taxu státu za nízký podíl celkově vytříděného odpadu. Informoval o tom včera starosta Chrudimě František Pilný.

Buď popelnice, nebo vyšší poplatek

„V první etapě na jaře příštího roku chceme biopopelnice o objemu 120 a 240 litrů distribuovat rodinným domům. Zažádali jsme o dotaci, pokud by dopadla, měli by je občané zadarmo. Pokud se ji nepodaří získat, pravděpodobně by za nádobu museli lidé zaplatit. Pokud je chtít nebudou, měli by platit vyšší poplatek za odpady,“ řekl Pilný s tím, že výsledné řešení je v rukou radniční komise, která se tím zabývá.

Dnes lidé v Chrudimi platí za svoz popelnic 600 korun. Další peníze však doplácí město a zpracování odpadů dál dramaticky zdražuje. Dnes má město podíl vytříděného odpadu 39 procent s tím, že podle zákona o odpadech potřeba dosáhnout 45 procent, aby se platby státu a potažmo i poplatky od občanů dařilo držet na současné výši. Velká část biodpadů z chrudimských domácností dnes končí ve směsném komunálním odpadu.

Trojnásobné zdražení

„Za tunu komunálního odpadu uloženého na skládce v Nasavrkách dnes platíme 500 korun. Pokud podíl vytříděného odpadu nezvýšíme na 45 procent, vzroste tato sazba podle zákona na 1800 korun za tunu. Hledáme proto způsoby, jak třídění zvýšit. Bioodpad se přímo nabízí,“ dodal.

Lidé v rodinných domech už několik let mají kompostéry. Ty však využívají převážně na trávu a listí, bioodpad z kuchyně většinou končí ve směsném odpadu v popelnicích.

Nedávno město rovněž kvůli většímu třídění umožnilo do žlutých kontejnerů na plastový odpad odkládat také drobný kovový materiál.