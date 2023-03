Discgolfové hřiště v Chrudimi stát bude, ale ještě zařehtá úřední šiml.

„Při veřejném setkání občanů v Městském parku byl záměr vybudování hřiště většinově odhlasován, velké množství občanů podepsalo petici na podporu vybudování a záměr finančně podpořilo. Park by měl sloužit lidem a měl by žít,“ uvedla jednatelka spolku DiscGolf Chrudim Tereza Sommersová.

Dodala, že zkušenosti z jiných českých měst jednoznačně ukazují, že pokud se díky discgolfovému hřišti zvýší návštěvnost parku, pomůže to eliminovat patologické jevy, mezi něž patří častý výskyt bezdomovců nebo požívání návykových látek.

Discgolf? Progresivní sport z USA, ve kterém se to musí umět s létajícím talířem

Discgolfové hřiště je dobrý nápad, shodují se Chrudimáci, kteří kvitují, že město tato aktivita nebude stát ani korunu - vše zafinancuje spolek. Původně se spekulovalo o tom, že by se discgolf mohl hrát nedaleko Ploché dráhy v místě, kde kdysi býval vojenský radar. Ale tam už je obsazeno - prostor se využívá pro fotbalgolf, což je sportovní hra, která spojuje fotbal, golf a minigolf do jedné zábavy. „Tento pozemek je pronajatý do roku 2035,“ potvrdil starosta města František Pilný.

Cílem je dostat létající disk z výhoziště do koše na co nejmenší počet hodů. Každý hraje sám za sebe a disky může před každým hodem měnit, protože každý létá jinak daleko a různě zatáčí. Kouzlo discgolfu tkví v tom, že disky zatáčí doprava nebo doleva podle toho, na kterou stranu rotují. Jsou dva základní hody, a to backhand a forehand.

Městský park s rozlohou přesahující 50 tisíc metrů čtverečních může požadavkům discgolfu vyhovovat. Ale jsou zde odpůrci, mezi něž patří zastupitel a bývalý chrudimský starosta Petr Řezníček.

„Proti realizaci takovéhoto sportoviště ve vhodnější lokalitě jistě není námitek. Nejsem ale vůbec přesvědčen o vhodnosti ho umístit do Městského parku, který má primárně sloužit k relaxaci a odpočinku občanů v klidové zóně. Městský park má historickou a kulturní hodnotu, kterou uznává i Národní památkový ústav. A právě z jeho podnětu loni schválilo zastupitelstvo města podání žádosti k ministerstvu kultury o jeho prohlášení za kulturní památku,“ připomněl Řezníček.

Dva tábory

Lidé se názorově rozdělili na dva tábory. Zatímco někteří varují před případnými úrazy „létajícím talířem“ a ohrožením fauny a flóry, jiní discgolfovému vyžití tleskají.

„Ačkoli mě tento sport nikdy nenadchl, nevidím důvod, proč nepodporovat jeho nadšence. Současným trendem je žít ve vlastní bublině. Číst knihu v parku je v dnešní době samozřejmě super, ale nemůžeme si nárokovat, že v parcích bude z tohoto důvodu naprostý klid. Není lepší sledovat zábavu jiných lidí a více se družit? Na discgolfu nevidím nic nebezpečnějšího než na protilehlé rušné silnici,“ napsala ve facebookové diskuzi Karol.

Častým argumentem odpůrců je, že tento sport je nebezpečný a disk může někoho trefit. „Může. Ale kdo tento sport někdy zkoušel, ví, že je většinou problém trefit samotný koš, natož pak pohybující se objekt. Já sám mám větší strach z toho, že mě někde srazí auto,“ podotkl diskutující Jakub.

Názory lidí se točí i kolem hledání jiného místa. „To je trapárna mít discgolf v Městském parku. To budou mít jistě kočárkující rodiče a lidé, kteří hledají v parku klid a pohodu, radost. Najděte nějaké vhodnější místo,“ vyzval Chrudimák Václav.

Z výhoziště do jamky. Sport jménem discgolf má na jihu zajímavou tradici

Často se v debatě objevuje park Střelnice, který se nachází na území přírodní památky Ptačí ostrovy. Ale tam hřiště stát nemůže. „Důvodem ochrany tohoto území jsou vlhké louky a zachovalé břehové porosty, významná hnízdiště, mimořádné havraní kolonie. Tok říčního náhonu prošel náročnou revitalizací, jež skončila v loňském roce,“ upozornil na nevhodnost umístění mluvčí chrudimské radnice Aleš Prokopec.

Discgolf se v současné době hraje na osmi místech Pardubického kraje. Jedním z nich je i Hrochův Týnec na Chrudimsku. „Hřiště zahájilo provoz v květnu 2017. Ve městě žádný registrovaný spolek není, jedná se o spíše o volnočasovou aktivitu. Hřiště je hojně navštěvované hráči discgoflu z okolních obcí a měst různých věkových kategorií,“ uvedl tamní starosta Aleš Vašek.

Další discgolfové hřiště je na Seči, další v Cholticích.

Na rok na zkoušku?

Starosta Chrudimě František Pilný je pro zkušební provoz. „Jsem rád, když se navyšuje možnost sportovního vyžití a zážitků pro každého občana. Na druhou stranu vnímám i názory odpůrců, vhodným kompromisem mi přišlo na rok to vyzkoušet a vyhodnotit vhodnost umístění v parku,“ řekl Pilný.

V tomto názoru není zajedno se svým předchůdcem Petrem Řezníčkem. „Považuji za nevhodné argumentovat tím, že to bude na zkoušku. Vybudováním devíti betonových patek 40 x 30 x 30 cm pro 140 cm vysoké koše v průměru 67 cm a k tomu výhoziště 180 x 120 cm se štěrkovým podsypem ke každému koši dojde bezesporu ke znehodnocení krajinářské hodnoty parku,“ zdůraznil Řezníček.

Zastupitelé nakonec discgolfovému hřišti dali zelenou s tím, že spolek předloží potřebná souhlasná vyjádření orgánů státní správy k realizaci. Hřiště bude veřejně přístupné, jeho užití bude bezplatné a odpovědnost za jeho provoz, stav jednotlivých prvků i případně způsobené škody ponese spolek DiscGolf Chrudim. Další z podmínek je, že v případě nedodržení provozního řádu bude mít spolek uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu nebo újmu na životě, zdraví či majetku vzniklou při hraní discgolfu.

