Radnice oslovila Správu železnic, které patří pozemky vedle autobusového nádraží za plakátovací plochou směrem ke kolejím. Prostor, ve kterém byly kdysi dílny na opravu lokomotiv, je velký a pro Chrudim by mohl být strategicky přínosný. "Zatím by tam mohla stát nabíječka pro elektrobusy, ale časem i celé autobusové nádraží. Tím by byl přestup cestujících z vlaku do autobusu příjemnější," uvedl starosta města František Pilný.

Jsou to přesně tři roky, kdy Chrudim otevřela moderní terminál veřejné dopravy, který vznikl rozsáhlou přestavbou okolí železničního nádraží. Stál 63 milionů korun a před stanicí vzniklo žulou vydlážděné Popperovo náměstí s kašnou a nově vysazenými stromy. Když chce cestující přejít na autobus, musí se ocitnout jako v pohádkovém Půlnočním království. "Při pohledu na to zaplivané nádraží se mi dělá slabo. Není kultivovaným prostorem pro cestování. Přitom vyvolává první dojem a úsudek o městě u každého jeho nového návštěvníka," poznamenala Michaela, která do Chrudimě jezdí za přítelem.

Otazník nad ohňostroji. Chrudim ani Hlinsko ho nezruší, Skuteč ano

Kolik by koupě pozemků mezi autobusovým nádražím a kolejemi stála, dosud není známo. "Zastupitelstvo v pondělí schválilo záměr odkoupení a nyní budeme zjišťovat technické podmínky, které Správa železnic požaduje, a to včetně ceny," řekl místostarosta města Zdeněk Kolář.

Nezůstane jen u pozemků u autobusového nádraží. Město hodlá odkoupit i bývalý strážní domek, který stojí u železničního přejezdu ve Škroupově ulici nedaleko urnového háje. Pozemek už mu patří, ale objekt je stále v majetku Správy železnic. "Bydleli tam Daňkovi, on byl traťmistr a jeho žena pracovala jako vlakvedoucí v Pardubicích," vzpomněl na své kolegy bývalý náčelník železniční stanice Chrudim-město Karel Šustr.

Domek je už dlouhá léta prázdný. Až ho město koupí, bude zbořen a na parcele vzniknou veřejné záchodky. "Ty budou sloužit návštěvníkům urnového háje a sousedních hřbitovů," upřesnil starosta Pilný.

Toalety vítají zejména starší lidé. "Tak tohle musí uvítat každý, často mám velký problém," přiznala Chrudimačka Marie, která chodí na urnový háj zhruba čtyřikrát týdně.