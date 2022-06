Mínil tím skutečnost, že pokud by si město převzalo nemocnici od Pardubického kraje, alespoň zpočátku by ho čekalo velmi náročné finanční období a muselo by redukovat určité náklady.

Starostova slova sice zmírnil jeho zástupce Petr Lichtenberg s tím, že na opravu chodníků musí být peníze vždycky, ale vedení radnice a celé zastupitelstvo je v současné době kuriózně jednotné - chce zachovat úroveň a rozsah péče v nemocnici, a pokud to stávající provozovatel nezvládne, je připraveno si nemocnici převzít.

"Jsme schopni ji dostat do kondice, já osobně se toho nebojím," zdůraznil starosta. Jeho návrh na usnesení doputoval do zastupitelstva, aniž by ho předem jeho členové viděli nebo nad ním diskutovali. A přesto prošel sto procenty hlasů.

Hospodaření společnosti Nemocnice Pardubického kraje loni skočilo se ziskem 2,5 milionu korun. Firma zastřešuje pět nemocnic akutní péče. Předloňský výsledek byl podobný, 2,12 milionu korun. Loňské náklady negativně ovlivnila koronavirová pandemie, kdy špitály omezily plánovanou péči. Kraj postupně navyšuje kapitál nemocnic, aby byly schopné ručit za investiční projekty, aktuálně je ve výši 1,5 miliardy korun. Orlickoústecká nemocnice má nov centrální urgentní příjem, v Pardubické nemocnici se stejné zařízení, ale většího rozsahu staví.

Chrudimští nechtějí špitál koupit, ale převzít ho od Pardubického kraje do majetku jako veřejnoprávní subjekt. Míní, že to není nereálné a i když, jak zaznělo, to bude stát "pot a krev", jsou schopni ji obnovit k plnému rozsahu a udržet.

Vedení Nemocnice Pardubického kraje rozhodlo o dočasném omezení péče na interně Chrudimské nemocnice, kdy by měla být v provozu pouze ambulantní část, lůžkovou část má převzít nemocnice v Pardubicích.

Ačkoli by mělo být podle jejích oficiálních vyjádření omezení provozu interny pouze dočasné, vedení města Chrudim je k takovým deklaracím skeptické. Jeho postoj podporují i lidé, kteří svými podpisy aktivně podporují petici za zajištění provozu v Chrudimské nemocnici.

Náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Michaela Matoušková v reakci pro Deník ujistila, že aktuální situace v Chrudimské nemocnici se "velmi intenzivně řeší".

"Rozhodně nechceme jakkoliv přilévat olej do ohně, a proto jsme se domluvili s hejtmanem Martinem Netolickým na pátečním setkání s vedením města Chrudim za účasti vedení Nemocnice Pardubického kraje," řekla Matoušková.

Dodala, že jakákoliv další vyjádření se budou řešit až po tomto jednání.

"Rozhodně nám není blízké adresovat cokoliv druhé straně prostřednictvím médií či usnesení zastupitelstva. Sedneme si tak s vedením města k jednomu stolu, protože nám všem musí jít především o nevyvolávání paniky v Chrudimské nemocnici, u zaměstnanců a pacientů. Všichni chápeme závažnost situace a jde nám především o racionální debatu," zdůraznila.