Dětské dopravní hřiště Chrudim se zaměřuje zejména na dopravní výchovu ve spolupráci s místními základními školami. Vedle dopravního hřiště nabízí také zázemí vlastní učebny. Zde děti za účasti externí pedagožky získávají znalosti chování v dopravním provozu, na hřišti samotném si pak osvojenou teorii mohou vyzkoušet a ověřit v praxi.

„Renovace dopravního hřiště již byla skutečně potřebná, aby se chrudimští žáčci a studenti učili dopravním předpisům a praxi v pěkném a důstojném prostředí, a zejména s moderními pomůckami,“ říká starosta Chrudimi František Pilný.

V rámci této renovace bylo na hřišti obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení, byly pořízeny nové židličky pro žáky, přibyl sklad na uložení materiálu, opravou prošel stožár okružní křižovatky. Vybavení učebny se rozrostlo o dataprojektor a projekční plátno, flipchart a magnetickou tabuli, nové jsou i školní lavice a židle.

Vylepšení dopravního hřiště i učebny podpořily dotace. Příspěvek Pardubického kraje směřoval prostřednictvím MAS Chrudimsko, z. s. ke zlepšení hřiště a náklady ve výši cca 100 000 Kč pokryly ze 70 %, samostatná dotace Pardubického kraje pak podpořila jak hřiště, tak i vybavení učebny, a to v podílu 69 % z celkových nákladů ve výši cca 90 400 Kč.

„Se stále stoupající intenzitou dopravy je výuka chování v provozu čím dál více důležitá, proto je třeba udržovat hřiště v kondici,“ oceňuje renovaci hřiště místostarosta Pavel Štěpánek zodpovědný za dopravu.

Chrudimské dopravní hřiště pro děti disponuje několika desítkami jízdních kol, od nejmenších pro začínající cyklisty až po kola pro žáky posledních tříd základních škol. V sezóně, tedy od března do října, je v odpoledních hodinách dopravní hřiště otevřeno také pro veřejnost, konkrétně od 14 hodin. Své dovednosti a znalosti silničního provozu si tak nanečisto může ověřit každé dítě i individuálně. V úterý a čtvrtek je otevírací doba navíc prodloužena až do 18 hodin, aby se dostalo i na mladší děti, které by bez doprovodu rodičů na hřiště nezavítaly.