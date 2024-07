Provoz na komunikacích se zastavil při natáčení stěžejních scén maximálně na pět až deset minut a i motoristé se zájmem přihlíželi, jak komorní komediální drama s prvky hororu Můry v režii jejich bývalého souseda vzniká. Stejně jako zhruba padesátka dalších diváků za ohraničeným prostorem.

Režisér Tomáš Pavlíček se v selfie svým bývalým sousedům omluvil.

Jan Vichr starší na sociální síti Facebook režiséru vzkázal: „Tomáši, netřeba se omlouvat, každý rozumný pochopí, naopak jsme rádi, že jste zvolil Chrudim. Těšíme se na Můry!“ Režisér Pavlíček se totiž Chrudimákům rovněž na sociální síti v selfie omlouval za komplikace, které jim natáčení přinese. Ono totiž oznámení města Chrudim v minulém týdnu o uzavírkách ulic znělo hrozivě.

Dopravní opatření se dotknou ulic: Topolská, Škroupova, Malecká, Sladkovského, Heydukova, Hradištní, Na Větrníku, Družstevní a Na Šancích.

Topolská (v době od 20. 7. od 10.00 hodin do 26. 7. 2024 do 15.00 hodin)

Škroupova (v době od 21. 7. 2024 od 9.00 hodin do 24.00 hodin)

Malecká a v ulici Topolská (v době od 21. 7. 2024 od 10.00 hodin do 24.00 hodin)

Malecká a v ulici Na Šancích (dne 21.7.2024 od 17.00 hodin do 24.00 hodin)

Sladkovského a v ulici Heydukova (dne 22. 7. 2024 od 00.00 hodin do 24.00 hodin;)

Sladkovského (dne 22. 7. 2024 od 00.00 hodin do 24.00 hodin)

Hradištní a v ulici Na Větrníku (Hradištní ul. v době od 22. 7. 2024 od 15.00 hodin do 26. 7. 2024 do 15.00 hodin, ul. Na Větrníku v době od 22. 7. 2024 od 15.00 hodin do 26. 7. 2024 do 5.00 hodin)

Na Větrníku a Družstevní (v době od 25. 7. 2024 od 15.00 hodin do 26. 7. 2024 do 15.00 hodin)