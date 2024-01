Přijatí strážníci budou zařazeni do platové třídy 8, což je rozmezí mezi 20.130 – 29.520 korunami hrubého. K tomu ještě dostanou rizikový příplatek 6 tisíc korun. Je to hodně, nebo málo? "Nevím, koho za ten plat seženete. Každá práce by měla byt dobře zaplacena. A ta v oblasti bezpečnosti nebo péče o druhé dvojnásob," napsal na facebook starosty města Chrudimák Jaroslav.

Starosta František Pilný si však nemyslí, že by byli strážníci mizerně placeni. "Nedáváme sice žádný náborový příspěvek, ale nově jim zajistíme životní pojištění. Práce na ulici je riziková a aby byli dobře zajištěni, budeme jim hradit měsíčně dva tisíce korun. A k tomu ještě penzijní připojištění," řekl Deníku starosta.

Lákadlem pro uchazeče by mohl být městský byt. Někteří ze stávajících strážníků ho užívají a nabídka platí i pro nováčky. Musí ale doložit, že ho skutečně potřebují a nežijí ve vlastním.

Vizualizace nových prostor Městské policie Chrudim v bývalém sídle Policie ČR v Hradební ulici:

1/3 Zdroj: Vizualizace: Město Chrudim Nováčci se mohou těšit na nové prostory v bývalém sídle Policie ČR. 2/3 Zdroj: Vizualizace: Město Chrudim Nováčci se mohou těšit na nové prostory v bývalém sídle Policie ČR. 3/3 Zdroj: Vizualizace: Město Chrudim Nováčci se mohou těšit na nové prostory v bývalém sídle Policie ČR.

Opilci, rváči, bezdomovci, toulaví psi, to je většina "klientů" městské policie, strážníci musí mít hodně silný žaludek, pevné nervy a sílu. Úvahy o tom, že by toto povolání mohlo patřit mezi náročné profese odcházející dříve do důchodu, jsou podle starosty města správné. "Myslím, že by i tento bonus přilákal víc zájemců o práci u městské policie," řekl.

V ulicích přesto některé strážníky potkáváme dlouhé roky. "Ano, dva kolegové slouží u nás už více než čtvrtstoletí," potvrdil vrchní strážník Lukáš Dvořák.

Městská policie Chrudim zahájila svoji činnost v roce 1992. V té době zde působilo pět strážníků, kteří se značně omezenými kompetencemi vykonávali pouze denní osmihodinovou službu. Postupem času docházelo k navyšování počtu strážníků a na základě toho byla rozšířena pracovní doba o odpolední osmihodinové směny. O víkendech sloužili strážníci i v nočních hodinách. Jedním ze stěžejních roků byl rok 1997, kdy od 1. října začali strážníci sloužit v nepřetržitém provozu.

Nováčci se však nesmí zaleknout prostor, který nyní strážníci užívají. První patro staré radnice na Resslově náměstí jakoby zamrzlo v 80. letech. Popraskané stěny, netěsnící historická okna, ošklivé plesnivé toalety a nevlídné kanceláře s věcmi, které nelze nikde uložit. "Popravdě se už těšíme do nových prostor v Hradební ulici. Ty budou zhruba třikrát větší," řekl Deníku vrchní strážník městské policie Lukáš Dvořák. Mluví o bývalém sídle Policie ČR o dvě ulice dál, v boční ulici nad náměstím.

Nové sídlo bude pro návštěvníky bezbariérové. Což se o radnici tvrdit nemůže, služebna totiž sídlí v prvním patře. "Když k nám přijde imobilní občan, musíme jít za ním dolů do vestibulu," dodal Dvořák.

Městská policie se bude stěhovat do bývalého sídla Policie ČR v Hradební ulici o letních prázdninách.