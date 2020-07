Čím je pro vás Chrudim charakteristická? Na to se teď ptá chrudimská radnice obyvatel regionu, chystá totiž novou vizuální identitu města, pomocí které se bude představovat nejen na propagačních materiálech.

Město Chrudim | Foto: Archiv

„Posílejte nám své názory na to, čím je podle vás Chrudim významná, co je podle vás největší lákadlo města. Je to historie, kultura, architektura, šikovní lidé, strojírenská tradice nebo sport? Pište své nápady, jak by se město mohlo prezentovat,“ vyzývá městské úřad. Své názory mohou lidé psát na oficiální facebookový profil města.