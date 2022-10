„Ceny pozemků jdou stále nahoru a mně se zdá 990 korun velmi málo,“ poznamenal zastupitel Jaroslav Moučka (KSČM). Ani finanční výbor k návrhu nepřijal usnesení, ale nakonec jej zastupitelé schválili. „Když to neučiníme, investoři odejdou z našeho města pryč. Těžko říct, jak se cena bude vyvíjet, ale já to vidím jako přijatelný kompromis,“ řekl ještě před hlasováním chrudimský starosta František Pilný.

Průmyslová zóna Západ má rozlohu 33 hektarů. Město v západní průmyslové zóně u výjezdu na Čáslav naposledy prodávalo pozemky v září loňského roku. Cena za metr čtvereční byla stanovena na 650 korun bez DPH. Zázemí zde nově našly tři místní úspěšné firmy.

Město letos na jaře koupilo pozemky v průmyslové zóně Západ ve směru na Čáslav od soukromých vlastníků. Bylo jich celkem dvanáct a všichni s prodejem souhlasili. Ale objevila se výjimka – 85letý senior, který žije sám bez rodiny v Los Angeles. Právě na něm stála transakce za více než 16 milionů korun. Nezbývalo než za ním zaletět do Ameriky, čehož se chopil ředitel pobočky jedné z chrudimských bank. Majitel dokument v Hollywoodu, kde žije, ochotně podepsal, a průmyslová zóna se mohla rozrůst o 29 500 metrů čtverečních.

Investoři jsou místní

Novými investory jsou dvě chrudimské firmy. Větší výměru pozemku, a to 15,6 tisíce metrů čtverečních koupila společnost Peform. Má bohatou historií sahající až do roku 1958, kdy v areálu Transporty Chrudim vyrostla na tehdejší dobu moderní kovárenská hala vybavená ležatým lisem, třecími lisy a padacími kladivy. Firma je od roku 2010 členem rakouské skupiny Pewag, která je předním světovým výrobcem sněhových řetězů, řetězů pro lesnické hospodářství, břemenových a dopravníkových řetězů, vázacích a kotevních prostředků a ochranných řetězů. Ve firmě Peform Chrudim nyní pracuje devět desítek lidí.

Druhou firmou vstupující do průmyslové zóny je CityZen, chrudimský výrobce světově unikátního oblečení, na kterém není vidět pot a odolá špíně. Její čerstvě nabytý pozemek má výměru 9,3 tisíce metrů čtverečních. „Pro růst společnosti CityZen potřebujeme prostory, které na Chrudimsku nejsou. Vloni jsme koupili část obchodního střediska Kateřina, kterou jsme upravili, avšak už nyní víme, že to není na dlouho. Máme velké ambice nejen v České republice, ale chceme expandovat do světa,“ uvedl jednatel společnosti CityZen Pavel Hrstka. Právě z těchto důvodů jsou pro firmu nové prostory klíčové. Pozemky v průmyslové zóně budou využity k výstavbě výzkumných a výrobních prostor s velkým podílem kanceláří. „Plánujeme, že v roce 2025 budeme mít 180-190 zaměstnanců,“ dodal Pavel Hrstka.

Zastupitelé v pondělí schválili prodej dvou pozemků, a to místním firmám.Zdroj: Mapy.cz

„Jsem rád, že se nám daří do průmyslové zóny získat české firmy, které něco vlastní pílí vyrábí. Montovny, ve kterých jsou zaměstnány levné pracovní síly z Bulharska nebo Ázerbájdžánu, bych u nás nerad viděl,“ poznamenal starosta města František Pilný.