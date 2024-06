Po vodníkovi sedícím na zábradlí u mlýnského kola náhonu v Chrudimi se město dočká další pohádkové postavičky. Tentokrát to bude Kašpárek, který turistům na Resslově náměstí ukáže cestu k Muzeu loutkářských kultur.

Soška má stát na sloupu veřejného osvětlení na rohu náměstí. | Foto: Město Chrudim

Bronzovou exterierovou plastiku tentokrát vytvoří sochař Marek Rejent z Proseče. „Kašpárek vysoký 40 - 45 centimetrů bude připevněn na sloup veřejného osvětlení ve výšce 70 až 100 centimetrů nad zemí," uvedl chrudimský místostarosta Zdeněk Kolář.

Marek Rejent má už od rady města zadán konečný termín zhotovení díla včetně instalace, a to do konce listopadu. Není to tak dlouho, co pro Chrudim vytvářel z kmenu padlého stromu sochu v podobě lavičky, psali jsme ZDE.

Jeho Kašpárek bude druhou pohádkovou postavičkou dlouhodobého projektu Do Chrudimi za loutkami. Vedení města má představu, že plastiky budou postupně přibývat a návštěvníky k jejich objevu mohou vést očíslované mapy.

Zatím lidé mohou vidět jen postavičku vodníka v sukýnce, o jehož pohlaví se na sociálních sítích hodině diskutovalo. Nakonec dostal jméno Polívka, což vyhovuje jak mužskému, tak i ženskému rodu. Jde však jen o shodu okolností, soška je pojmenována podle Polívkova mlýna v sousedství. Autorem vodníka je chrudimský akademický sochař Jaroslav Brož.

