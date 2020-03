Občanské průkazy, cestovní pasy i řidičáky, jimž skončila platnost po 1. březnu 2020, lze na území ČR během nouzového stavu používat i nadále. Držitelé propadlých občanských průkazů a pasů mohou těmito doklady dál na území ČR prokazovat svoji totožnost. Pokud mají aspoň jeden platný doklad, včetně řidičského průkazu, prokazují se přednostně některým z nich.

Pozastavena je také povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů od skončení jeho platnosti, a to i v případě ohlášené ztráty, změny trvalého pobytu a dalších důvodů, v jejichž důsledku platnost průkazu končí. Podobně je tomu i u řidičských průkazů, kterým v době nouzového stavu skončila platnost. Jejich držitelé mohou i nadále řídit motorová vozidla, pro jejichž řízení je průkaz opravňoval. Pro vyřízení těch zcela a naprosto neodkladných záležitostí jsou příslušné agendy chrudimského úřadu otevřeny v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin.

„Upozorňuji však, že jednotlivé záležitosti budou navíc individuálně posuzovány, zda jsou skutečně nezbytné. Snažíme se udržet co nejvíce lidí mimo úřad, abychom minimalizovali riziko přenosu nákazy. Na webu města jsou proto uvedena telefonní čísla, kde lidé můžou naléhavost svých žádostí ještě před příchodem na úřad konzultovat,“ uvedl Aleš Prokopec z oddělení vnějších vztahů Městského úřadu Chrudim.