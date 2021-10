I kdyby si Chrudim vzala na nákup elektrobusů úvěr, úroková sazba je pro ni příznivější než pro dopravní firmu. Ta by si poté vozy vzala od města do výpůjčky. „Samozřejmě bychom vypsali výběrové řízení mezi dopravci. Moje představa je, že by město mohlo koupit šest vozů a k tomu by měla jeden záložní pro případ poruchy, tam ale není podmínka, že to musí být opět elektrobus," řekl Pilný.

Nové vozy by stejně jako nyní zajišťovaly hromadnou dopravu po městě, ale pokud by okolní vesnice měly zájem, mohly by zajíždět až k nim. Elektrobusy by mohly fungovat i jako školní autobusy.

Předseda představenstva společnosti Arriva Východní Čechy Jindřich Poláček s představiteli radnice o tomto tématu hovořil už v létě. „Předali jsme kontakty na lidi z infrastruktury ohledně nabíjecích stanic, hovořili jsme o výhodách i úskalích. Zatím se nám ale nikdo z radnice neozval," uvedl Poláček.

Smlouva firmy Arriva s městem Chrudim ohledně poskytování městské dopravy skončí 31. prosince příštího roku. Pokud by tedy nákup elektrobusů myslela radnice vážně, moc času na získání dotace a další papírování nemá.

„Jeden vůz stojí dvanáct až čtrnáct milionů korun," připomněl ředitel Poláček skutečnost, že vozy nové generace nepatří mezi nejlevnější. Arriva Východní Čechy provozuje ekologické autobusy v Kutné Hoře i v Trutnově.

Zkušenosti s elektrobusy už mají například v Kutné Hoře, Trutnově nebo Hradci Králové.Zdroj: archiv Deníku„Kratší elektrobusy jsme vybírali zejména s ohledem na místní členitý terén a obtížné zimní podmínky. Vedle elektrobusů jsme nasadili ještě trojici kloubových autobusů na zemní plyn,“ uvedl Poláček s tím, že v ekologických autobusech je cestujícím k dispozici moderní odbavovací systém s možností bezhotovostní platby kartou.

„Hodně z nich má obavy, jak se jejich děcko dostane z nádraží do školy, strachují se o jeho bezpečnost. A tak ho raději vozí denně autem. Školní autobus by byl pro ně jistota," popsal starosta.