„Anděl bdí v době Adventu nad všemi lidmi dobré vůle. Vzhledem k uzavření muzea nelze letos jejich přání doručit a na křídla nalepit osobně, ale naštěstí se našlo řešení. V souladu s dobou se náš milý anděl přihlásil na facebook a pro tento účel se z něho stal Anděl Přání,“ uvedl mluvčí Muzea loutkářských kultur Břetislav Oliva.

Pod jménem Anděl přání si ho můžete na facebooku vyhledat, skamarádit se s ním a skrytě do messengeru napsat, co byste chtěli příští rok vyplnit. A pro ty, kteří si s facebookem netykají, nechal na vzkazy a přání připevnit schránku na okno vedle vchodu do Mydlářovského domu.

„Slibujeme, že se všechna přání k andělovi dostanou s přímluvou, aby se v příštím roce vyplnila. Tak odložte černé strach z toho, co bude příští rok, a něco si přejte!“ dodal Oliva.