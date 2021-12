"Kdo chce, cestu najde. Kudla do zad pro spoustu pořadatelů a trhovců. Jste nelidi." To je jen pár reakcí na sociálních sítích na zrušené vánoční trhy. Radní nyní postup přehodnotili a adventním tradicím přece jen dají prostor.

Lidé si budou moci užít vánoční atmosféru od 20. do 23. prosince vždy od 15 do 20 hodin. V zahradách budou kromě stánků trhovců s dárečky a svátečními dekoracemi vystupovat místní hudební nebo pěvecká uskupení, každý den se mohou děti těšit na pohádku a jízdu na kolotoči.

V zahradách zazní i Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání pěveckých sborů Slavoj a Rubeš za doprovodu Chrudimské komorní filharmonie. "Rybovku" si lidé užijí poslední den Vánoc v zahradách, a to 23. prosince.

Z náměstí to není do Klášterních zahrad daleko a vstup do areálu je poměrně úzký, proto nebude kontrola příchozích podle radnice obtížná. Původně zvažovali i další variantu, a to umístění stánků po městě po dvojicích u divadla, muzea nebo v Široké ulici.

"Ale nastal problém s elektřinou, protože každý stánek potřebuje minimálně světlo. Uvažovali jsme i připojení z veřejného osvětlení, ale z hlediska revizí by to bylo nereálné," doplnil starosta František Pilný.