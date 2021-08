"Z technických důvodů bude omezena činnost očkovacích týmů. Bez omezení mohou na očkování přijít ti, kteří jdou na druhou dávku a již registrovaní zájemci o očkování," informovalo vedení Nemocnice Pardubického kraje. Neregistrované zájemce bohužel nebude možné odbavit.

Případní zájemci o očkování proti covidu-19 bez registrace mohou využít očkovací místa v Litomyšlské nebo Orlickoústecké nemocnici. V Ústí nad Orlicí je to možné každý všední den od 8 do 14 hodin, v Litomyšli také od pondělí do pátku od 7 do 13 hodin.