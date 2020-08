Chrudim nechce platit za vodu, která po dešti steče do kanálů

Statisíce korun ročně město zaplatí Vodárenské společnosti za dešťovou vodu, která stéká z jeho objektů do kanalizace. Přitom by mohla být odvedena do řeky nebo zdarma posloužit k zalévání trávníků a květinových záhonů. Radnice to chce změnit.

Z budovy městského kina bude dešťová voda svedena do Chrudimky. To, že teče do kanálu, stojí město 26 tisíc korun ročně. | Foto: Deník / Romana Netolická