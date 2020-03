„Město identifikovalo pozemek v těsné blízkosti areálu nemocnice, který se jeví z hlediska potenciální investice jako snadno upravitelný a navíc je v majetku kraje. Nyní leží ladem a vznikají na něm černé skládky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Dodal, že pozemek bude nyní prozkoumán, budou definovány potřebné úpravy a možný počet parkovacích míst.

Pacienti a návštěvníci chrudimské nemocnice mohou v současné době parkovat před bývalou prodejnou potravin, částečně v areálu nemocnice a řada z nich využívá také prostor před supermarketem. Stejně jako v případě dalších nemocničních areálů v kraji se však parkovacích míst spíš nedostává.

V současné době řeší kraj také další využití prostor, které v areálu chrudimské nemocnice donedávna obývala Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Ta se letos v únoru přestěhovala do nové výjezdové stanice v ulici Dr. Milady Horákové. „Jednou z variant je adaptace prostor pro ústavní pohotovostní službu. A to tak, aby pacienti nemuseli chodit do samotného monobloku nemocnice,“ přiblížil možné využití hejtman Martin Netolický.