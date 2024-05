‚‚Ten sjezd zde dává smysl i vzhledem k tomu, že se poblíž nachází centrum sociálních služeb, kde je poměrne dost seniorů. Pravidelně jsem zde potkával několik klientek tohoto zařízeni s choditky, jak čekaly na pomoc kolemjdoucích. Ulehčilo by to zivot jak vozíčkářům, tak i maminám s kočárky," napsal do diskuze Chrudimák Marek.

Z jedné strany schody, z druhé rovná plocha, to zní logicky. Jenže podle radního zodpovědného za investice Aleše Nunváře to možné není, i když se město náhradou schodů za nájezd pro imobilní občany zabývalo opakovaně. ‚‚Vždy nám bylo projektantem řečeno, že to vzhledem k normovým požadavkům z Odboru dopravy nelze," uvedl Nunvář.

Přednesl dvě zvažované varianty řešení schodů. První spočívá v mírném sklonu nájezdu, ale ten by musel být velmi dlouhý a masivní. Zasáhl by do samotného chodníku, který by se musel přeložit do vozovky. Ta ale musí mít dostatečnou šíři pro obousměrný provoz, takže ja tato varianta nerealizovatelná.