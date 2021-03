"Ukázalo se, že má trvalé bydliště v České Třebové, takže ta by se o něj měla postarat, to je povinností každé obce s rozšířenou působností," uvedl chrudimský starosta František Pilný.

Jako z udělání byl bezdomovec zachycen v pátek, takže jednání obou městských úřadů bylo komplikovanější. "Nakonec došlo k dohodě, že bude muž převozovou sanitou dopraven do České Třebové v pondělí, nejpozději v úterý. Našemu městu budou uhrazeny veškeré vynaložené náklady," uvedla vedoucí chrudimského sociálního odboru Radka Pochobradská. Podle jejích zkušeností se už v minulosti stalo, že bezdomovec s bydlištěm v jiném kraji byl svým "rodným" městem odmítnut, a to dost nevybíravým způsobem. "Naše domluva s Českou Třebovou platí, spolupráce je mezi oběma úřady skvělá jako ostatně i s dalšími městy Pardubického kraje," dodala Pochobradská.

Chrudimský deník v minulém týdnu informoval o dvojici bezdomovců, která pendlovala autobusem mezi Chrudimí a Pardubicemi. Byli umístěni do stanu u ubytovny, ale u muže se za pár dní zhoršil zdravotní stav natolik, že ho záchranka převezla do nemocnice, kde skončil na dýchacích přístrojích. Žena žádnými příznaky netrpěla, karanténa jí má skončit nyní v úterý. Ale protože do stanu musel být umístěn nakažený bezdomovec, společnost SOPRE CR vyhradila ženě karanténní pokoj. "Máme v objektu společné toalety, takže jsme byli nuceni dát paní do pokoje campingové WC. Naštěstí je v místnosti voda," informoval ředitel společnosti Petr Čápek.

Covidem napadený českotřebovský bezdomovec opět cestoval veřejným dopravním prostředkem - tentokrát to bylo vlakem. Do Pardubic si zajel na testy a potom se opět vrátil do Chrudimě. Potenciálně tak mohl nakazit jak pracovníky Českých drah, tak spolucestující. V pátek odpoledne se mu udělalo zle u restaurace Kateřina. Lékař z přivolané záchranky neshledal důvod k hospitalizaci, a tak městští strážnici začali jednat o umístění muže do stanu se sociálním odborem a společností SOPRE CR. V izolaci je pravidelně kontrolován bezdomovcův zdravotní stav, jídlo dostává prostřednictvím potravinové banky. V týdnu už bude mít péči na starosti město Česká Třebová.