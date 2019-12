Dětská hřiště, altány lavičky, oprava chodníků… Investice do podobných menších stavebních projektů budou mít od nového roku v rukou sami občané Chrudimi.

Radnice schválila pravidla tzv. participativního rozpočtu, o jehož rozdělení bude při veřejném hlasování rozhodovat přímo veřejnost. V historii města se tak stalo vůbec poprvé. Po „rozjezdový“ příští rok byl na tento účel vyhrazen milion korun.

„Pravidla aktuálně zahrnují pouze tzv. tvrdé, tedy stavební projekty, ale do budoucna nevylučujeme ani možnost zařazení měkkých projektů, týkajících se například kultury, vzdělávání nebo sociálních služeb. Předpokládám také, že částka vyhrazená pro participaci do dalších let znatelně poroste,“ řekl pirátský místostarosta Pavel Štěpánek.

Přímá demokracie

Větší či menší část rozpočtu převádí do participativní části, ruku v ruce s rozšiřováním prvků přímé demokracie, v posledních letech stále více měst a obcí. Participativní znamená, že se na něm podílí více lidí nebo skupin, v tomto případě všichni občané města.

Návrhy mohou být v maximální výši 500 tisíc korun, projekty musí mít lokální charakter a musí být realizovány na veřejných prostranstvích ve vlastnictví města.

Návrhy již od 15 let

Návrh projektu financovaného z tohoto rozpočtu bude moci podat fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Chrudimi, která přijetí návrhu podpoří předložením archu s podpisy alespoň 15 podporovatelů projektu. Prezentace návrhů, které projdou hodnocením, se uskuteční formou veřejných setkání, poté dojde k veřejnému hlasování. To bude možné pouze elektronicky prostřednictvím Mobilního rozhlasu a zúčastnit se ho mohou jenom občané, kteří žijí nebo pracují na území města.

„Díky aplikaci Mobilního rozhlasu budeme moci využít k vyhodnocení identifikátory, které nám určí třeba vzdělání, věk či pohlaví respondentů. To nám pomůže poznat oblasti zájmu cílových skupin a pracovat s nimi,“ doplnila Šárka Trunečková z chrudimské radnice.

Informační kampaň k participativnímu rozpočtu bude zahájena v lednu, vyhlášení prvního ročníku pak podle Štěpánka proběhne v březnu 2020.