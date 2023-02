Mnozí lidé se pozastavují i nad tím, zda je v 21. století aktuální stavět klasickou knihovnu s danou výpůjční dobou. „Já bych byla raději, kdyby sem jezdila pojízdná knihovna. Vyšlo by to levněji a žádná nová krabice v bytové zástavbě by tu nemusela stát,“ řekla osmatřicetiletá Jana Mrázková, která do knihovny nechodí, ale ráda by využila nabídku výpůjčky e-knih. „Mám čtečku, knížek doma jsem se zbavila. Myslím, že doba kráčí jiným směrem,“ dodala.