Díky tomuto kroku mohou developeři začít na současné zelené louce budovat nejprve bytové a postupně i rodinné domy ve směru do Škroupovy ulice a na Vrcha. Rodinných domů by mělo v lokalitě stát asi třicet.

Čas od času se v nabídce realitek objeví parcela na prodej v Chrudimi. Její cena za metr čtvereční přesahuje 3000 korun. Podstatně levněji lze koupit pozemek na vesnicích, třeba v Holetíně prodejce nabízí metr čtvereční za 850 korun.

„Město jako spoluvlastník pozemků připraví dopravní propojení, což byla jedna z podmínek developera. Jsem rád, že došlo k dohodě, v minulém volebním období se to totiž nepodařilo,“ řekl Deníku Aleš Nunvář, chrudimský radní zodpovědný za investice.

Dodal, že přístup k novým domům bude zajištěn ze Škroupovy ulice. Tím by se po dopravní stránce mohlo ulevit obyvatelům jednoho z nejkrásnějších sídlišť rodinných domů ve městě, kteří ale na druhou stranu přijdou o výhled na rozsáhlou zelenou louku, která slouží nyní k procházkám i venčení psů.

Když se před dlouhými roky začalo hovořit o nové zástavbě Skřivánku, v plánech se objevila i lávka pro pěší, jež by spojovala sídliště s vlakovým nádražím a vedla tak přímo nad kolejemi.

Ulice U VápenkyZdroj: mapy.cz

„Říkali jsme si s manželkou, jaká by to byla paráda. My tady žijeme už víc než 50 let, je tady úžasný klid. Ale čím jsme starší, tím je pro nás obtížnější dojít si na nákup nebo k doktorovi. Pěšky je to do města moc daleko a já autem už dlouho jezdit nebudu,“ svěřil se 75letý obyvatel Skřivánku, který se představil jako František.

Příprava stavby silnice by podle odhadu měla trvat asi tři roky, a co se týče bydlení, zájemci by se mohli dočkat asi za pět let. „V našem městě bytostně chybí pozemky na výstavbu rodinných domů. Ty se masivně staví všude okolo: v Rabštejnské Lhotě, Sobětuchách, Morašicích. Jejich vlastníci dojíždějí do Chrudimě za zaměstnáním, ucpávají naše silnice a daně platí tam, kde bydlí. Musíme se proto snažit o to, aby se stavělo u nás a daně šly za námi,“ zdůraznil chrudimský starosta František Pilný.

Nezahálí ani Hlinsko

Město Hlinsko v poslední době poskytlo zájemcům desítky parcel. Po lokalitách Drachtinách, Rataje a Pod urnovým hájem přicházejí na řadu pozemky v místních částech města. Ve fázi projektu je nyní deset parcel v Srní a 25 parcel v Chlumu.

„Po vyhotovení projektu dáme nabídku do veřejného prostoru. I když v současné době není jednoduché pořídit si rodinný dům, věříme, že zájemci budou. Samozřejmě budeme trvat na určité době, ve které budou pozemky zastavěny. Žádné spekulanty u nás nechceme,“ uvedl hlinecký starosta Miroslav Krčil.