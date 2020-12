/FOTO/ Víkend ukončil vánoční trhy na chrudimském Resslově náměstí. Epidemií poznamenaná tradice podstatně okleštila počet stánkařů, kteří museli dodržet stanovenou vzdálenost a dbát na hygienické podmínky prodeje.

Trhovci nenadávali, projevili víc pokory. | Foto: Deník/ Romana Netolická

Kdo by myslel, že budou nadávat, mýlí se. Každý oslovený měl v hlase to, co se dá nazvat pokorou. Zajímavé je, že nikdo z nich neřekl slovo "koronavirus". "Nedá se nic dělat, když je TO mezi námi, musíme doufat, že TO brzy přejde," znělo nejčastější vyjádření. Ani na velmi nízké tržby ve srovnání s uplynulými lety trhovci nenadávali. Jsou vděčni, že v této zvláštní době vůbec mohli své výrobky lidem nabídnout.