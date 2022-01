Chrudim s okolními obcemi chce z pokut za vysokou rychlost vytvořit nadační fond

Nápad, se kterým přichází rada města Chrudim, nemá v republice obdoby. Chce zřídit nadační fond, do něhož mají plynout peníze z vybraných pokut za překročení rychlosti, která zjistí stálé radary v okolních městech a obcích. Těm se v případě zapojení do fondu peníze vrátí a mohou tak investovat třeba do dopravní infrastruktury. Podle odhadu jde o miliony korun ročně. Chrudim si dosud jako každá obec s rozšířenou působností peníze ponechávala.

Značky upozorňující na měření rychlosti | Foto: Karel Dvořák

„Pokud jeden radar zaznamená dvacet přestupků denně, ročně jde zhruba o tři a půl milionu korun. A to je odhad na nižší hranici,“ upozornil autor návrhu Pavel Štěpánek, chrudimský místostarosta. Radary na úsekové měření rychlosti by si měly obce koupit samy. Není to nic levného, jeden vyjde asi na milion korun. Ale vzhledem k rychlé návratnosti lze předpokládat zájem starostů obcí o zapojení do systému, který je řízen softwarem ke zpracování agendy přestupků zachycených radarem. První vlaštovkou v systému je Hrochův Týnec, kde před několika dny přistoupili k radaru s měřením okamžité rychlosti. A piráti silnic se zredukovali na minimum. Psali jsme: Radní se pohádali o radary, nakonec v Chrudimi nebudou „Předtím jsme měli řádově stovky překročení rychlosti denně, teď je to mezi dvaceti a padesáti,“ uvedl starosta města Petr Schejbal. Hrochův Týnec stojí na rovné spojnici Chrudim – Vysoké Mýto a řidiči tam rychlost většinou nedodržovali. Město se snažilo situaci vyřešit zpomalujícími semafory a měřením rychlosti městskou policií. Nový radar instalovaný v lednu se jeví jako nejúčinnější. „V tuto chvíli ještě nemohu nadační fond hodnotit, všechno je teprve v počátku. Ale budu rád, když budeme díky němu moci rozvíjet bezpečnost silničního provozu,“ dodal starosta Schejbal. Vysokou průjezdní rychlostí trpí řada měst a obcí. Na tachometr se zřejmě příliš nedívají řidiči v Rabštejnské Lhotě na Chrudimsku, která leží na tahu mezi městy Chrudim a Seč. Pevný radar s okamžitým měřením rychlosti a napojením na chrudimský software tam v současné chvíli zvažují. Stane se chrudimský radar automatem na peníze? Přestože se v případě schválení zastupitelstvem Chrudim stane jakýmsi garantem zvyšování bezpečnosti silničního provozu, ve městě samotném se rychlost vozidel překvapivě neměří a zřejmě ani za současné koalice měřit nebude. Návrhů bylo v minulosti několik, třeba naposledy v roce 2019, kdy měly stát mobilní radary hned na pěti vytipovaných stanovištích. Ale protože je v radě města nutný souhlas všech koaličních partnerů, záměr skončil v šuplíku. „Radary odvádějí pozornost od řízení. Nechceme také, aby se z nich stala výdělečná činnost radnice na lepení rozpočtu,“ řekl tehdy místostarosta Petr Lichtenberg. S nadačním fondem ale problém nemá, o čemž svědčí fakt, že návrh prošel hlasováním v radě a zamíří počátkem února do zastupitelstva. Radar v Přibylově ukáznil většinu řidičů Už pátým rokem měří radary rychlost aut na Hlinecku. Systém funguje na instalaci plechových schránek, ve kterých může nebo nemusí silniční rychloměr být. Strážníci hlinecké městské policie ho totiž pravidelně stěhují do vesnic, se kterými město spolupracuje, a řidiči tudíž zůstávají ve stálé nejistotě. Zpočátku se měli navzájem informovat ve facebookové skupině, ale časem se tato iniciativa změnila spíše v souhrnné dopravní zpravodajství. „Narazila jsem na radar v Tisovci, stálo mě to pár stovek,“ přiznala padesátiletá Marcela z Heřmanoměstecka. Takových šoférů je hodně, většinou nejsou na rozdíl od místních více ostražití. Hlinsko si tak ročně přilepšuje do rozpočtu miliony korun vybraných na pokutách.

