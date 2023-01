Rozsáhlý vinohrad byl před staletími pod nemocnicí. Nedaleké Presy se jmenují podle toho, že se v nich lisovalo, tedy presovaly hrozny. "Byl by to pěkný pohled na osázený nemocniční svah, ale po konzultaci s odborníky jsme tuto myšlenku opustili. Důvod je nasnadě - i kdybychom tam dali kamery a pozemek oplotili, bude to na očích a lidé by mohli ty hrozny ukrást. Už je ale naštěstí jiné místo, takže by se naše město mělo viničních tratí dočkat," řekl chrudimský starosta František Pilný.