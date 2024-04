Obyvatelé 347 městských bytů v Chrudimi budou platit vyšší nájemné. Rada města schválila dvacetiprocentní navýšení, což podle zákona učinit může, ovšem jednou za tři roky. Teď přišel čas.

Městské byty v chrudimské lokalitě pod nádražím. | Foto: Deník/archiv

Lidé, kteří mají smlouvu na dobu určitou, budou muset sáhnout hlouběji do peněženky od 1. července. Nájemné v bytech smluvené na dobu neurčitou se zvýší od 1. října. Uvedl to chrudimský místostarosta Zdeněk Kolář. "Není možné zvyšovat nájemné každoročně, ale jednou za tři roky to lze. Do dvaceti procent navýšení se tak promítnou náklady na údržbu bytů," vysvětlil Kolář.

Obyvatelé tří stovek nájemních městských bytů většinou s navýšením nájmu počítají. Patří mezi ně i Jana, která žije se svými třemi dětmi v bytě o výměře 77 metrů čtverečních. "To, že se zvedá nájem, musím přijmout, nic jiného se dělat nedá. Snažime se šetřit, bydlení je v rodinném rozpočtu dost vysoká položka. Bez pomoci sociálních dávek bych měla velké problémy," řekla Deníku Jana, která měsíčně platí nájem v městském bytě 6500 korun.

Nájemní byty ve vlastnictví města se nacházejí u nádraží, na Větrníku a v dalších lokalitách. Většinou je obývají samoživitelky, které jsou v pravidlech přidělování na předních příčkách.