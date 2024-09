CHRUDIMSKO

Slavnostní otevření hradu Rabštejnek

Kdy: sobota 28. září, 14.00

Kde: zřícenina hradu u Rabštejnské Lhoty

Proč přijít: Po dlouhou dobu byl hrad nedaleko Chrudimi jen malou zříceninou. V sobotu však dojde k novodobému otevření hradu. Nadšenci, kteří se pustili do postupné rekonstrukce, slibují krátké povídání o hradu a jeho úpravách, zpřístupnění nově opravených prostor veřejnosti, ukázky historického šermu či putování za pokladem pro děti a rodiče.

Víkend na Chrudimsku nabídne řadu zajímavých akcí.



Svatováclavský jarmark

Kdy: sobota 28. září, 9 – 18 hodin

Kde: Hlinsko, na betlémské návsi a prostor před Orlovnou

Proč přijít: „ Na počest Svatého Václava, patrona české země, se v památkové rezervaci Betlém a na nábřeží před Orlovnou uskuteční tradiční Svatováclavský jarmark, jeden z největších v Hlinsku. Přihlášeno je přibližně osmdesát prodejců, kteří nabídnou ručně vyráběné produkty. Můžete si zde pořídit například proutěný košík, voňavé mýdlo, ručně točenou keramiku, originální šperk nebo různé dřevěné výrobky. Během celého dne zde budou ukázky nejrůznějších řemesel jako např. kameník, přadlena, holubičkář nebo kovář,“ zvou organizátoři.

Hlinecký jarmark



Zamykání skleníků

Kdy: pátek až neděle, 27. - 29. září

Kde: Kaktusy a sukulenty U Pavlíčků

Proč přijít: Skleníky v Chrudimi budou otevřené v pátek od 10 hodin do večera, v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 10 hodin. „Příjemné krátké přednášky, nebo spíše promítání a povídání se uskuteční v Chrudimi ve Spolkovém domu,“ uvádějí organizátoři.

Můj vzor, božský Karel - Kristián Šebek zpívá písně Karla Gotta

Kdy: pátek 27. září, 19.00

Kde: Multifunkční centrum - Divadelní sál

Proč přijít: Vzpomínkový koncert v podání 24letého Kristiána Šebka za doprovodu živého orchestru, s pokorou mapující celou hudební kariéru největšího českého zpěváka, jeho životní cestu, doplněný o příběhy písní.

Jeřabinobraní

Kdy: sobota 28. září, 13.00

Kde: Kaple sv. Jana Nepomuckého, Trhová Kamenice, Zubří

Proč přijít: Koncert Jeřabin, povídání o řemeslech, cimbálová muzika Veselica, dílničky pro děti, ukázky řemeslné výroby.

Víkend na Chrudimsku nabídne řadu zajímavých akcí.

Ave Maria - 9. ročník

Kdy: sobota 28. září, 17.00

Kde: Slatiňany - Kostel sv. Martina

Proč přijít: Slavnostní koncert Emmy Hubáčkové.

