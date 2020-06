Vysoká hladina spodní vody způsobuje potíže v Mateřské škole Svatopluka Čecha. Budova školky totiž stojí v místech, kde se kdysi nacházelo původní neregulované řečiště řeky Chrudimky. Hladina spodní vody je proto v celé lokalitě poměrně vysoká. Voda pak proniká do suterénu školky a zvlhčuje celý sklepní prostor.

Voda nepřijde nazmar

„Problém s vlhkem a spodní vodou bude řešen postupným snížením hladiny spodní vody pod základovou spáru. Tomu napomůže vrt v prostoru školní zahrady, odkud se bude voda přečerpávat do nové retenční nádrže,“ řekl starosta města František Pilný.

Takto odčerpaná voda však nepřijde nazmar. „S neotřelým nápadem přišel městský odbor investic. V dnešní době, kdy začíná být voda čím dál více nedostatková, by bylo snad až trestuhodné vypustit ji do řeky a dále nevyužít. Odčerpaná voda bude svedena do nové retenční nádrže o objemu 25 metrů krychlových, kde bude využita pro zálivku městské zeleně,“ uvedl chrudimský místostarosta Aleš Nunvář.

„Voda, jež dříve způsobovala problémy, tak paradoxně najde více než příznivý účel,“ shrnul starosta Pilný s tím, že zbývající voda, jež se dále nevyužije, bude svedena do řeky Chrudimky.

Retenční nádrž bude přístupná pro cisternu technických služeb, jež zálivku městské zeleně provádějí.

Další výhodou nezvyklého řešení je také možnost zalévání zeleně i v období zákazu odběru povrchových vod, který nebyl v průběhu několika posledních let stižených vedrem a suchem žádnou vzácností. „Vzhledem k faktu, že se kvůli nebývalému suchu městská zeleň zalévá více než kdy jindy, přichází tento projekt v pravý čas,“ dodal místostarosta Nunvář.