"Může se stát, že budou lidé argumentovat tím, že byty obývají sociálně slabé rodiny, ale ty přece mohou čerpat státní příplatek na bydlení. Město už nemůže tímto způsobem přicházet o peníze," uvádí chrudimský místostarosta Petr Lichtenberg.

Město vlastní a pronajímá 466 bytů u nádraží, na Větrníku a dalších lokalitách. Většinou je obývají samoživitelky, které jsou v pravidlech přidělování na předních příčkách. Stává se ale, že si mladá žena krátce po nastěhování najde partnera, a nebo už ho mají, a smysl sociálního bytu se tak zcela vytratí. Také se není vyloučeno, že se nájemce odstěhuje a sežene si za sebe náhradu "na černo" a za vyšší cenu.

Zvýšení nájmu o dvacet procent by mělo platit od 1. července. K případné další úpravě může dojít podle zákona ale až za tři roky, a tak existuje myšlenka některé byty odprodat za tržní cenu a pomoci tak městskému rozpočtu poznamenanému covidovým obdobím. "Myslím, že by městu kolem padesáti až sedmdesáti bytů stačilo. Jde o, abychom poskytli pomoc ve velmi vážných situacích, například když rodině vyhoří dům a nemá kam jít. Současný počet je na opravy velmi náročný, a tak mnozí lidé žijí v prostorech, které jsou na hranici únosnosti. Pokud by bytový fond zeštíhlil, zbyly by peníze na údržbu," dodává místostarosta.

Zvýšení nájmu by se mělo týkat všech bytů s výjimkou těch, které byly postaveny se státní dotací. Těch je asi šedesát.

Volné byty se prodávají i dalších městech kraje, například v Pardubicích praktikují veřejnou dražbu, která je vyhlašována nepravidelně. Zájemci by proto měli sledovat informace v radničním zpravodaji nebo se průběžně informovat na městském odboru majetku a investic.

Svitavy městské byty ve velkém neprodávají. Jejich prioritou je postupná rekonstrukce stávajícího bytového fondu, která má trvat pět, možná i deset let. O stavbu nových bytů se starají developerské firmy.