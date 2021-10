"Už jsem si ho zřizoval kvůli pobytu v Opavě, kde studuji, abych nemusel přerušovat své plány a jezdit domů odvolit, tak i teď mi tato možnost pomáhá zúčastnit se voleb na dálku, v tomto případě na opravdu obrovskou dálku," řekl sympatický student.

Protože si zařídil voličský průkaz doma, měl možnost volit v jakémkoliv volebním okrsku, včetně zahraničního, bez jakéhokoliv ohlášení. "Jiný případ by nastal, kdybych zde pobýval i během příprav voleb, tam se to poté řeší přes registr, ale jak přesně, to netuším," dodal.

Češi v Turecku mohou volit jen na dvou místech, a to na velvyslanectví v Ankaře a na generálním konzulátě v Istanbulu. Jonáš už v Instambulu byl, a tak zvolil Ankaru, aby si prohlédl hlavní město. Časový posun je oproti Česku pouze hodinový, a tak odvolil ve stejném čase, jako by byl doma. Samotný proces je podle jeho slov stejný jako na jakémkoliv českém volebním okrsku - volič přijde, odevzdá voličský průkaz a předloží průkaz totožnosti, aby obdržel volební lístky. Potom už zbývá za plentou vložit do obálky favorita a vhodit ji do zapečetěné schránky.

Přes svůj mladý věk Jonáš Jirovský nevolil poprvé, jde o druhé jeho parlamentní volby v životě. A jak jsou na tom jeho vrstevníci pobývající v zemi půlměsíce a hvězdy? "Jedna spolužačka se chystá též pobývat v Turecku, nicméně se cestou stavila ještě v Řecku. Tudíž podobným způsobem odvolila v Athénách. Odvolit se dá všude," uzavírá chrudimský student.

Daleko od své domoviny je i Lucie Havlíčková z Moravské Třebové, která v současné době pobývá s přítelem a dcerou v Austrálii. Tentokrát ale do složení budoucího parlamentu nepromluvila. "Bohužel. Možná šel vyřídit i nějaký voličský průkaz, byť žiju na Gold Coastu (Queensland), ale neudělala jsem to," napsala z Austrálie Lucie Havlíčková. V roce 2018 ale v prezidentských volbách neváhala a do voleb se zapojila i za oceánem.